Прикордонник "кришував" браконьєрів в Азовському морі

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Середа, 11 березня 2020, 10:44

Співробітники Служби безпеки викрили начальника оперативно-розшукового відділу Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби, який "кришував" браконьєрів в Азовському морі.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Посадовець налагодив механізм систематичного отримання неправомірної вигоди від місцевих рибалок та приватних підприємців, які займаються нелегальним рибним промислом в акваторії Азовського моря.

За щомісячні хабарі начальник відділу "не помічав" масштабної протиправної діяльності".

Деталі: Залежно від сезону, у тому числі й у період нерестової заборони, та величини улову розміри відкатів варіювалися від 5 до 10 тисяч гривень з кожного судна.

За окрему плату посадовець заздалегідь попереджав зловмисників про здійснення правоохоронними та контролюючими органами рейдів. 

 

   

Затримали чиновника у центрі Бердянська під час отримання 10 тисяч гривень чергового хабара.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ, вирішується питання щодо оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Перевіряється причетність інших посадовців до злочину.

Передісторія: 

  • Українських рибалок кілька разів затримували співробітники прикордонного управління ФСБ РФ в акваторії Азовського моря. Співробітники ФСБ РФ знаходиться там після анексії Криму.
  • Зокрема,15 лютого затримали судно з чотирма громадянами України на борту, які нібито не мали при собі документів, що посвідчують особу.
  • 16 лютого так званий "суд РФ" притягнув їх до адміністративної відповідальності у вигляді арешту на 10 діб.
  • 25 лютого рибалок звільнили з-під арешту.

Українська правда
Теми: Азовське море Прикордонна служба


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