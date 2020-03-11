Медведчук обсудил с Путиным в Москве, как принудить Украину к миру на условиях России

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук поговорил в Москве о "парламентском измерении "нормандского формата" с президентом России Владимиром Путиным, который оккупировал украинский Крым и ведет войну на Донбассе.

Источник: пресс-служба ОПЗЖ

Прямая речь Путина: "Виктор Владимирович, вы мне когда-то говорили об этом, Вячеслав Викторович (председатель Госдумы Вячеслав Володин, который также присутствовал – ред.) Недавно еще проинформировал о том, что у вас идея создать парламентское измерение "нормандского формата". Мне кажется, хорошая идея. Мы как-то – не помню уже когда, но некоторое время назад – уже обсуждали эту тему.

Конечно, если парламентарии на Украине, в России, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, мне кажется, это было бы очень хорошо, к месту. И я очень рассчитываю на то, что у вас это получится – надеюсь, тоже при поддержке администрации Президента Украины. Мы со своей стороны всегда готовы включиться.

Я знаю настроение и французских, и немецких коллег на эту работу. И единственное, что могу сделать – это пожелать вам успехов ".

Детали: Медведчук на встрече говорил о желании создать межпарламентское объединение депутатов всех четырех государств участниц "нормандского формата" якобы для того, чтобы "помочь главам государств в вопросах мирного урегулирования".

Он заявил, что Верховная Рада должна принять законы о выборах на Донбассе, амнистии, особом статусе и изменения в Конституцию, а потому "помощь наших коллег и Государственной Думы, и парламентов Франции и Германии здесь была бы не просто уместна, она бы была полезной".

Что было раньше: В январе Медведчук встречался в Берлине с депутатами правопопулистской партии "Альтернативы для Германии" (АдН), где представлял инициативу межпарламентского диалога стран "нормандского формата".

На встречу с Медведчуком были приглашены представители всех парламентских фракций Германии, однако в основном присутствовали представители АдН, которые, в частности, активно выступают за снятие санкций с России, многие из них считают аннексию Крыма Россией "легитимной".

От фракции СДПГ приняли участие двое депутатов, которые отметили, что будут рассматривать участие в инициативе Медведчука, если в Верховной Раде его поддержит фракция "Слуга народа".

Представители других партий приглашение проигнорировали.

После этой встречи представители АдН приехали в оккупированный Луганск, где приняли участие в мероприятии группировки "ЛНР".

Недавно депутат от ОПЗЖ Олег Волошин посетил Францию, где встретился с депутатом Национальной ассамблеи от партии "Республиканцы" Жаном-Люком Рейтцером, который, как оказалось, заразился коронавирусом и сейчас находится в реанимации.

Теперь депутат от ОПЗЖ находится в самоизоляции.

Напомним: