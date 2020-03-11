Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.

Источник: народный депутат Виктория Сюмар в facebook

Дословно: "Карантин ввели. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля ".

Детали: Согласно сообщению, карантин предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек. Это касается и спортивных мероприятий (которые могут без зрителей происходить, и культурных мероприятий. Заседание Венрховной Рады оставили), закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Также, по ее словам, будет закрыта большая часть КПП. ИзС 219 останется 49.

Сюмар сообщила также, что правительство выделило 100 млн гривень на закупку товаров индивидуальной защиты у частных внутренних компаний.

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