В Украине вводят карантин на три недели – нардеп
Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.
Источник: народный депутат Виктория Сюмар в facebook
Дословно: "Карантин ввели. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля ".
Детали: Согласно сообщению, карантин предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек. Это касается и спортивных мероприятий (которые могут без зрителей происходить, и культурных мероприятий. Заседание Венрховной Рады оставили), закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
Также, по ее словам, будет закрыта большая часть КПП. ИзС 219 останется 49.
Сюмар сообщила также, что правительство выделило 100 млн гривень на закупку товаров индивидуальной защиты у частных внутренних компаний.
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Напомним:
- 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.
- Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года в Китае. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.