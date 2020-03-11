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В Украине ввели карантин на три недели

Среда, 11 марта 2020, 12:23
В Украине ввели карантин на три недели

Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

Источник: пресс-служба Кабинета минстров, пресс-служба Верховной Рады

Дословно в сообщении Кабинета министров: "Кабмином предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.

Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели".

Детали: На заседании Кабинета министров принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.

Одновременно правительство до 1 июня запрещает экспорт из Украины товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.

Согласно сообщению Верховной Рады, карантин предусматривает закрытие авиасообщения с некоторыми странами, закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие большей части КПП - из 219 останутся 49.

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Напомним: 

  • 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.
  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года в Китае. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.

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Темы: коронавирусCovid-2019карантинэпидемияКабинет министров
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