Гончарук говорит, что Кабмин разобрался из "зоопарком" мегапремий для министров

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Кабинете министров решили проблему с сотнями тысяч премий и заработной платой чиновников.

Источник: выступление Гончарука с трибуны Верховной Рады

Прямая речь: "По поводу зарплат, расставлю точки над "и". Президент попросил представить ему целостную концепцию, как должны выглядеть зарплаты на публичной службе. Сегодня (7 февраля) мы договорились о том, что зарплата министра, членов правительства, будет привязана к средней заработной плате в Украине.

3-5 средних заработных плат - это тот объем, который мы сейчас считаем возможным платить политическим лицам.

При этом мы упорядочили ситуацию с этими премиями. Не будет этого зоопарка по 200-300-400%. Мы договорились о том, что премия может быть максимум ограничена одним окладом.

Мы согласовали эту позицию с президентом. Мы уже, кстати, приняли соответствующее постановление".

Детали: По поводу госпредприятий, то Гончарук отметил, что это бизнес и там работают не чиновники. Кроме того, такие ГП должны конкурировать с частными предпринимателями.

В то же время правительство обратилось к каждому наблюдательному совету госпредприятий с просьбой воздержаться от выплат крупных премий. Правительство ведет переговоры с наблюдательными советами, чтобы решить вопрос премий за уже подписанными контрактам.

На будущее, Кабмин принял решение, которым установил лимит для каждой госкомпании, однако Гончарук не сообщил о каких именно суммах идет речь.

Предыстория: