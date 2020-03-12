США приостанавливают сообщение с Европой из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить все путешествия из Европы в США сроком на 30 дней. Ограничение не коснется сообщение с Великобританией.

Источник: обращение президента США Дональда Трампа к нации

Прямая речь: "Мы приостановим все поездки из Европы в Соединенные Штаты на ближайшие 30 дней. Новые правила вступят в силу в пятницу в полночь. Эти ограничения будут корректироваться в соответствии с условиями на местах".

Детали: Некоторые граждани США таки смогут вернуться в страну, если они пройдут медицинскую проверку.

Напомним: