Количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 126 тысяч, вылечились почти 68 000 человек.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: В Италии за сутки обнаружили 2313 новых больных, 196 человек умерли. Всего в Италии на COVID-19 заболели 12 462 человек.

В Испании подтверждены 582 новых случаев инфицирования.

В Иране заявили о 958 новых случаях инфицирования коронавирусом.

В США зафиксировано 322 новых случаев заражения коронавирусом.

В Франции обнаружили 500 случаев инфицирования COVID-19.

В Швеции и Норвегии в сутки обнаружили почти 400 случаев инфицирования COVID-19.

В Китае за сутки зарегистрировано меньше 164 новых больных.

О первых случаях выявления вируса заявили в Французской Полинезии, Гондурасе

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Напомним: