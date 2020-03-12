Карантин в Харькове: Кернес придумал для школ свое решение

В Харькове в связи с риском распространения коронавируса COVID-19 с 12 марта на три недель будут закрыты театры и кинотеатры, цирк и развлекательные центры, но школы и детские садики продолжат работать.

Источник: сообщение харьковского городского главы Геннадия Кернеса в Facebook

Прямая речь: "Будут закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шоппинг-моллах. Спортивные мероприятия тоже пока подождут лучших времен. А для неспортивных – иначе они называются массовыми – вводится ограничение на количество участников до 60 человек.

Теперь немного подробнее о том, почему не закрываем сады и школы. Причина первая – за последние 20 дней мы наблюдаем снижение уровня заболеваний ОРВИ в школах. Причина вторая – куда родителям деть своих детей на время трехнедельного карантина совершенно непонятно и для многих из них – это время становится тяжелым испытанием.

Но если кто-то считает, что для его ребенка лучше ближайшее время пересидеть дома – руководство школ не будет против, необходимо только написать соответствующее заявление на имя руководителя учебного заведения. И, к слову, скоро каникулы - с 23-го по 29-е марта.

Но тех детей, которые будут посещать школы, тоже ждут изменения. Для средне- и старшеклассников будет отменена многокабинетная система, учебный процесс будет проходить в одном классе. По утрам дети будут проходить медицинский осмотр. Сами же школы будут дополнительно дезинфицировать.

Других мероприятий, включая изменения в работе транспорта, не будет".

Детали: Кернес отметил, что это – лишь превентивные меры, так как в Харькове "нет ни одного не то, что заболевшего коронавирусом, нет ни одного подозрения на эту хворь".

В тоже время, еще неделю назад Департамент здравоохранения подготовил все профильные лечебные заведения к приему потенциальных больных коронавирусом.