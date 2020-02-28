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Данилов разрядил обстановку: Лучшие лекарства от коронавируса – лук, сало и чеснок

Пятница, 28 февраля 2020, 12:38
Данилов разрядил обстановку: Лучшие лекарства от коронавируса – лук, сало и чеснок

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина введет систему контроля за распространением лекарственных средств, и пошутил о лекарствах от коронавируса.

Источник: слова Данилова на ток-шоу "Право на власть" на "1+1" 27 февраля

Прямая речь: "Надо, чтобы государство установило полный контроль за прохождением всех лекарств – начиная от производителя и заканчивая аптечным складом. Мы как раз этим вопросом сейчас занимаемся. Но сопротивление безумное, потому что люди на этом зарабатывают огромные деньги...

У нас в стране уже разрабатывается система тотального контроля за лекарственными средствами. Каждая аптека, которая имеет лицензию на продажу этих вещей, будет отчитываться за день пробили лекарства – мы понимаем, сколько их есть, сколько их осталось и из какой они партии".

Детали: Актер Владимир Горянский отметил, что этот вопрос актуален, потому что сейчас появится много "лекарств от коронавируса".

Алексей Данилов ответил шутя: "Я вам могу сказать: лучшее лекарство от коронавируса – лук, сало и чеснок".

На шутку телеведущей Натальи Мосейчук, сколько тогда водки надо выпить, Данилов ответил со смехом: "Я ж не говорил о водке".

Перед этим речь шла о серьезных темах: медицинской реформе и контроле аптечной сети.

Предыстория:

  • По миру с конца 2019 года распространяется коронавирус, названный Covid 2019: им заразились уже более 83,7 тысячи человек (78,8 – в Китае, эпицентре инфекции). За пределами Украины заразились этим вирусом уже 5 украинцев: девушка в Италии и 4 члена экипажа лайнера "Diamond Princess" (одна уже вылечилась).
  • В Новых Санжарах Полтавской области с 20 февраля проходят обсервацию (карантин) 89 человек: 72 эвакуированных из Уханя человека (45 украинцев и 27 иностранцев), а также их сопровождение – экипаж чартера, которым везли людей из Китая, врачи, полицейские. Также с ними рядом проживает министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которую к этому подтолкнула паника местных жителей.
  • Пока тесты у эвакуированных не показали коронавируса COVID-2019.
  • Кабинет министров 19 февраля разрешил Министерству здравоохранения закупить средства для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 за деньги, которые остались у "Crown Agents" после закупки препаратов для онкобольных.

Знать больше: Коронавирус и новосанжарский синдром. Как власть довела эвакуацию с Китая до паники в Украине

Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудование

Алена Рощенко, УП

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Темы: коронавирусмедициназдоровье
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