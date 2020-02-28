Данилов разрядил обстановку: Лучшие лекарства от коронавируса – лук, сало и чеснок

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Пятница, 28 февраля 2020, 13:38

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина введет систему контроля за распространением лекарственных средств, и пошутил о лекарствах от коронавируса.

Источник: слова Данилова на ток-шоу "Право на власть" на "1+1" 27 февраля

Прямая речь: "Надо, чтобы государство установило полный контроль за прохождением всех лекарств – начиная от производителя и заканчивая аптечным складом. Мы как раз этим вопросом сейчас занимаемся. Но сопротивление безумное, потому что люди на этом зарабатывают огромные деньги...

У нас в стране уже разрабатывается система тотального контроля за лекарственными средствами. Каждая аптека, которая имеет лицензию на продажу этих вещей, будет отчитываться за день пробили лекарства – мы понимаем, сколько их есть, сколько их осталось и из какой они партии".

Детали: Актер Владимир Горянский отметил, что этот вопрос актуален, потому что сейчас появится много "лекарств от коронавируса".

Алексей Данилов ответил шутя: "Я вам могу сказать: лучшее лекарство от коронавируса – лук, сало и чеснок".

На шутку телеведущей Натальи Мосейчук, сколько тогда водки надо выпить, Данилов ответил со смехом: "Я ж не говорил о водке".

Перед этим речь шла о серьезных темах: медицинской реформе и контроле аптечной сети.

Темы: коронавирус медицина здоровье


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