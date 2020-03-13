Президент Европейской комиссии "За демократию через право", больше известной как Венецианская комиссия, Джанни Букиккио приветствует решение Конституционного суда Украины частично отменить реформу президента Владимира Зеленского о деятельности органов судейского управления.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я приветствую то, что Конституционный суд своим решением от 11 марта признал неконституционной поправку к закону о судебной власти и статусе судей, которая сокращала максимальное количество судей в Верховном суде с 200 до 100. В своем заключении в декабре 2019 года Венецианская комиссия попросила убрать это положение", - говорится в заявлении Букиккио, обнародованном 12 марта.

"Венецианка" была глубоко обеспокоена тем, что эта поправка привела бы к серьезным изменениям в составе Верховного суда, который уже был полностью реформирован на основе законодательства, принятого предыдущим созывом Верховной рады, напомнил Букиккио.

"Повторение того же после выборов стало бы сигналом и судьям, и широкой общественности, что от воли соответствующего большинства в парламенте зависит, могут ли судьи Верховного суда оставаться в должности или нет.

Поэтому я поздравляю Конституционный суд с его решением, которое укрепляет независимость не только Верховного суда, но и украинской судебной власти в целом", - добавил президент Венецианской комиссии.

Напомним, 11 марта Конституционный суд отменил положения закона о деятельности органов судейского управления, инициатором которого был президент Владимир Зеленский.

Подробнее о решении суда читайте в статье: "Без этической комиссии и сокращения Верховного суда: как КС изменил реформу Зеленского".