В "Венецианке" приветствовали решение КС подкорректировать судебную реформу Зеленского
Президент Европейской комиссии "За демократию через право", больше известной как Венецианская комиссия, Джанни Букиккио приветствует решение Конституционного суда Украины частично отменить реформу президента Владимира Зеленского о деятельности органов судейского управления.
Источник: "Европейская правда".
Прямая речь Букиккио: "Я приветствую то, что Конституционный суд своим решением от 11 марта признал неконституционной поправку к закону о судебной власти и статусе судей, которая сокращала максимальное количество судей в Верховном суде с 200 до 100. В своем заключении в декабре 2019 года Венецианская комиссия попросила убрать это положение".
Детали: "Венецианка" была глубоко обеспокоена тем, что эта поправка привела бы к серьезным изменениям в составе Верховного суда, который уже был полностью реформирован на основе законодательства, принятого предыдущим созывом Верховной Рады.
Букиккио заявил: "Повторение того же после выборов стало бы сигналом и судьям, и широкой общественности, что от воли соответствующего большинства в парламенте зависит, могут ли судьи Верховного суда оставаться в должности или нет. Поэтому я приветствую Конституционный суд с его решением, которое укрепляет независимость не только Верховного суда, но и украинской судебной власти в целом".
Этому предшествовало: 11 марта Конституционный суд отменил положения закона о деятельности органов судейского управления, инициатором которого был президент Владимир Зеленский.
Предыстория: В декабре 2019 года Венецианская комиссия утверждала, что последние поправки в законодательство о судоустройстве в Украине угрожают стабильности и независимости системы.
Читайте также: "Без этической комиссии и сокращения Верховного суда: как КС изменил реформу Зеленского".
Очищай медленно: что понравилось и что возмутило "Венецианку" в судебной реформе Зеленского