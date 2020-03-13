Президент Европейской комиссии "За демократию через право", больше известной как Венецианская комиссия, Джанни Букиккио приветствует решение Конституционного суда Украины частично отменить реформу президента Владимира Зеленского о деятельности органов судейского управления.

Источник: "Европейская правда".

Прямая речь Букиккио: "Я приветствую то, что Конституционный суд своим решением от 11 марта признал неконституционной поправку к закону о судебной власти и статусе судей, которая сокращала максимальное количество судей в Верховном суде с 200 до 100. В своем заключении в декабре 2019 года Венецианская комиссия попросила убрать это положение".

Детали: "Венецианка" была глубоко обеспокоена тем, что эта поправка привела бы к серьезным изменениям в составе Верховного суда, который уже был полностью реформирован на основе законодательства, принятого предыдущим созывом Верховной Рады.

Букиккио заявил: "Повторение того же после выборов стало бы сигналом и судьям, и широкой общественности, что от воли соответствующего большинства в парламенте зависит, могут ли судьи Верховного суда оставаться в должности или нет. Поэтому я приветствую Конституционный суд с его решением, которое укрепляет независимость не только Верховного суда, но и украинской судебной власти в целом".

Этому предшествовало: 11 марта Конституционный суд отменил положения закона о деятельности органов судейского управления, инициатором которого был президент Владимир Зеленский.

Предыстория: В декабре 2019 года Венецианская комиссия утверждала, что последние поправки в законодательство о судоустройстве в Украине угрожают стабильности и независимости системы.

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