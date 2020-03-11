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Зеленский внес законопроект о реформе СБУ

Среда, 11 марта 2020, 15:14
Зеленский внес законопроект о реформе СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает реформу Службы безопасности Украины.

Источник: веб-портал Верховной Рады

Детали: Законопроект №3196 "О внесении изменений в Закон Украины" О Службе безопасности Украины "относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины" зарегистрирован 10 марта

Проектом закона предусматривается изложить в новой редакции Закон Украины "О Службе безопасности Украины" и внести изменения в ряд законодательных актов Украины по вопросам деятельности Службы безопасности Украины, в частности Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, законы "О национальной безопасности Украины", "Об оперативно-розыскной деятельности"," О контрразведывательной деятельности", "О воинской обязанности и военной службе" и другие.

Документ должен изменить правовую регламентацию деятельности Службы безопасности Украины.

В частности, законопроектом предусмотрено закрепление содержания ключевых понятий, характеризующих сферу государственной безопасности и четкое определение цели деятельности Службы безопасности Украины и ее функций и полномочий.

Также документ имеет целью оптимизацию организационно-штатного построения Службы безопасности Украины. В частности, полное поэтапное прекращение комплектования Службы безопасности Украины военнослужащими и обеспечение ее постепенного превращения в ведомство, которое комплектуется лицами со специальными званиями.

Согласно пояснительной записке законопроект направлен на повышение институциональной способности Службы безопасности Украины по обеспечению государственной безопасности и приведения законодательства Украины, регулирующего деятельность Службы безопасности Украины, в соответствии с современными вызовами, потенциальными и реальными угрозами государственной безопасности Украины.

Также документ должен привести СБУ в соответствие со Стратегией национальной безопасности Украины, Концепцией развития сектора безопасности и обороны Украины, Военной доктриной Украины, а также рекомендациями международных и европейских партнеров Украины по вопросам реформирования специальных служб внутренней безопасности, в частности рекомендациями ПАСЕ №№ 1402 (1999), 1466 (2005) и 1713 (2005).

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Предыстория: 

  • В 2016 году представитель Центра обеспечения реформирования СБУ Андрей Бодрунов заявлял, что Службу безопасности планируют реформировать до 2020 года.
  • В феврале 2018 года глава миссии ЕСзаявлял, что без реформы СБУ не будет продвижения Украины не в Евросоюз, ни в НАТО.
  • Перед вторым этапом президентских выборов член команды Владимира Зеленского Александр Данилюк заявлял, что будет работать над созданием института финансовых расследований и над тем, чтобы убрать давление правоохранительных органов на бизнес.
  • В сентябре 2019 года в СБУзаявили, что проводят системную реформу ведомства: в частности функциональный аудит собственных структурных подразделений для определения эффективности их работы. Целью проверки является также оптимизация численности СБУ с учетом обеспечения надлежащего уровня государственной безопасности.
  • 1 октября 2019 года коллегия СБ Украины поддержала концепт новой редакции Закона "О Службе безопасности Украины", следствием которого станет реформа спецслужбы.
  • В ноябре 2019 года в Службе безопасности подготовили законопроект, где предлагается оставить за ведомством функцию досудебного расследования.
  • В декабре 2019 года в Еврокомиссии заявили, что подготовленный украинской властью проект реформы СБУ противоречит рекомендациям западных партнеров. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУреформыЗеленскийБаканов
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