Зеленский внес законопроект о реформе СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает реформу Службы безопасности Украины.

Источник: веб-портал Верховной Рады

Детали: Законопроект №3196 "О внесении изменений в Закон Украины" О Службе безопасности Украины "относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины" зарегистрирован 10 марта

Проектом закона предусматривается изложить в новой редакции Закон Украины "О Службе безопасности Украины" и внести изменения в ряд законодательных актов Украины по вопросам деятельности Службы безопасности Украины, в частности Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, законы "О национальной безопасности Украины", "Об оперативно-розыскной деятельности"," О контрразведывательной деятельности", "О воинской обязанности и военной службе" и другие.

Документ должен изменить правовую регламентацию деятельности Службы безопасности Украины.

В частности, законопроектом предусмотрено закрепление содержания ключевых понятий, характеризующих сферу государственной безопасности и четкое определение цели деятельности Службы безопасности Украины и ее функций и полномочий.

Также документ имеет целью оптимизацию организационно-штатного построения Службы безопасности Украины. В частности, полное поэтапное прекращение комплектования Службы безопасности Украины военнослужащими и обеспечение ее постепенного превращения в ведомство, которое комплектуется лицами со специальными званиями.

Согласно пояснительной записке законопроект направлен на повышение институциональной способности Службы безопасности Украины по обеспечению государственной безопасности и приведения законодательства Украины, регулирующего деятельность Службы безопасности Украины, в соответствии с современными вызовами, потенциальными и реальными угрозами государственной безопасности Украины.

Также документ должен привести СБУ в соответствие со Стратегией национальной безопасности Украины, Концепцией развития сектора безопасности и обороны Украины, Военной доктриной Украины, а также рекомендациями международных и европейских партнеров Украины по вопросам реформирования специальных служб внутренней безопасности, в частности рекомендациями ПАСЕ №№ 1402 (1999), 1466 (2005) и 1713 (2005).

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