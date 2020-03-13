Первый человек умер от коронавируса в Украине
В Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая 12 марта было госпитализирована с подтвержденным случаем COVID-19.
Источник: Телеграмм канал МОЗ, посвященный эпидемии коронавируса
Дословно: "71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла. МОЗ Украины выражает соболезнования родным".
Детали: Близкие родственники женщины, и люди, с которыми она контактировала, находятся под наблюдением врачей.
В Минздраве уточнили, что умершая женщина находилась в группе риска – была пожилого возраста.
Справка МОЗ: В зоне наименьшего риска в Украине находятся люди в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%.
для 40-49-летних - 0,3%;
для 50-59-летних - 1,3%;
для 60-69-летних - 3,4%,
для 70-79-летних - 7,8%.
В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%.
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Предыстория:
- Пожилая женщина из Радомышля Житомирской области 8 марта ходила в церковь, хотя первые симптомы болезни у нее проявились 3 марта. По состоянию на 12 марта она имела двустороннее воспаление легких и находилась в состоянии средней тяжести.
- В райцентре Радомышль ввели чрезвычайное положение: приостановлено движение транспорта, закрыты рынки, людям на въезде и выезде из города должны мерить температуру.
- Из-за пандемии коронавируса в мире Украина на 2 недели закрывает границу для иностранных граждан.