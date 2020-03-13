Первый человек умер от коронавируса в Украине

В Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая 12 марта было госпитализирована с подтвержденным случаем COVID-19.

Источник: Телеграмм канал МОЗ, посвященный эпидемии коронавируса

Дословно: "71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла. МОЗ Украины выражает соболезнования родным".

Детали: Близкие родственники женщины, и люди, с которыми она контактировала, находятся под наблюдением врачей.

В Минздраве уточнили, что умершая женщина находилась в группе риска – была пожилого возраста.

Справка МОЗ: В зоне наименьшего риска в Украине находятся люди в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%.

для 40-49-летних - 0,3%;

для 50-59-летних - 1,3%;

для 60-69-летних - 3,4%,

для 70-79-летних - 7,8%.

В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%.

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