В Черновицкой области объявляют чрезвычайное положение, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Источник: сообщение главы Черновицкой облгосадминистрации Сергея Осадчука

Прямая речь: "Как известно, у нас есть второй подтвержденный случай инфекции в нашей области... Это побуждает и дает основания нам для того, чтобы ввести с завтрашнего дня (14 марта – УП) чрезвычайную ситуацию на территории Черновицкой области".

Я хочу предложить вам просто взглянуть на ситуацию, которая разворачивается в европейских странах. Мы можем учиться на чужих ошибках, мы должны применять действующую нормативную базу в Украине и сделать все ответственные шаги, чтобы сделать невозможным распространение".

Детали: Глава ОГА просит местных жителей максимально оставаться дома.

В области закрывают все рынки, за исключением только лишь продуктовых секторов.

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