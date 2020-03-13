Черновицкая область объявляет чрезвычайное положение с субботы

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Пятница, 13 марта 2020, 20:39

В Черновицкой области объявляют чрезвычайное положение, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Источник: сообщение главы Черновицкой облгосадминистрации Сергея Осадчука

Прямая речь: "Как известно, у нас есть второй подтвержденный случай инфекции в нашей области... Это побуждает и дает основания нам для того, чтобы ввести с завтрашнего дня (14 марта – УП) чрезвычайную ситуацию на территории Черновицкой области".

Я хочу предложить вам просто взглянуть на ситуацию, которая разворачивается в европейских странах. Мы можем учиться на чужих ошибках, мы должны применять действующую нормативную базу в Украине и сделать все ответственные шаги, чтобы сделать невозможным распространение".

Детали: Глава ОГА просит местных жителей максимально оставаться дома.

В области закрывают все рынки, за исключением только лишь продуктовых секторов.

Дополняется... 



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