У первого инфицированного коронавирусом в Украине результат теста уже отрицательный

У жителя Черновцов, который стал первым официально зафиксированным пациентом с COVID-19 в Украине, последний проведенный тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Источник: зампредседателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак на брифинге

Прямая речь: "Сегодня мы получили первый отрицательный результат от нашего пациента №1, у которого мы имели предварительные результаты положительные. То есть мы можем говорить, что через 2 суток у этого пациента так же отберут образцы, и если он (результат) так же будет отрицательный, мы можем говорить о выздоровлении и выписке такого пациента".

Детали: Относительно пациентов, у которых подозревают коронавирус, соблюдается принцип двух отрицательных результатов. Только в таком случае их выписывают из больницы.

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