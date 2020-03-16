У первого инфицированного коронавирусом в Украине результат теста уже отрицательный

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Понедельник, 16 марта 2020, 12:41

У жителя Черновцов, который стал первым официально зафиксированным пациентом с COVID-19 в Украине, последний проведенный тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Источник: зампредседателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак на брифинге

Прямая речь: "Сегодня мы получили первый отрицательный результат от нашего пациента №1, у которого мы имели предварительные результаты положительные. То есть мы можем говорить, что через 2 суток у этого пациента так же отберут образцы, и если он (результат) так же будет отрицательный, мы можем говорить о выздоровлении и выписке такого пациента".

Детали: Относительно пациентов, у которых подозревают коронавирус, соблюдается принцип двух отрицательных результатов. Только в таком случае их выписывают из больницы.

Предыстория: 

  • 3 марта в Черновцах обнаружили первый в Украине случай заражения коронавирусом. Инфицированный – житель Черновцов, который вместе с женой вернулся из Италии через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области. 
  • Симптомы коронавируса Covid-2019 у украинца, который путешествовал по Италии с 21 февраля, появились через неделю после начала путешествия, мужчина минимизировал контакты и сразу 28 февраля обратился за помощью к специалистам. 
  • Его госпитализировали в изолированный бокс. Его жена, у которой не было симптомов, осталась дома в самоизоляции. В то же время вечером несколько десятков человек собрались у дома, где проживает семья госпитализированного, и с криками требовали от властей вывезти в больницу и изолировать жену больного.
  • Несмотря на то, что для отправки женщины в обсервацию не было медицинских показателей, женщину все же забрали в больницу.

Украинская правда
Темы: коронавирус Covid-2019 Черновцы


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