Киев заказал 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что столичная власть заказала еще 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус.

Источник: пресс-служба Кличко со ссылкой на заявление мэра в эфире радио "НВ"

Прямая речь: "На тот случай, если количество больных в столице будет большим, мы уже заказали 100 тысяч быстрых тестов, которые вскоре будут в Киеве. Чтобы мы были подготовленными и могли оперативно осуществлять диагностику в случае необходимости".

Детали: Кличко отметил, что по состоянию на 13 марта, в Киеве не зарегистрировано случаев заболевания коронавирус.

Ранее столичный голова сообщал, что город закупил 5000 экспресс-тестов на коронавирус.

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