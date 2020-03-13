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Киев заказал 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус – Кличко

Пятница, 13 марта 2020, 13:05
Киев заказал 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что столичная власть заказала еще 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус.

Источник: пресс-служба Кличко со ссылкой на заявление мэра в эфире радио "НВ"

Прямая речь: "На тот случай, если количество больных в столице будет большим, мы уже заказали 100 тысяч быстрых тестов, которые вскоре будут в Киеве. Чтобы мы были подготовленными и могли оперативно осуществлять диагностику в случае необходимости".

Детали: Кличко отметил, что по состоянию на 13 марта, в Киеве не зарегистрировано случаев заболевания коронавирус.

Ранее столичный голова сообщал, что город закупил 5000 экспресс-тестов на коронавирус.

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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Предыстория: 

  • Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.
  • В Украине зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом. Первым, у кого обнаружили болезнь, был житель Черновцов. Он вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.
  • О двух последних случаях стало известно вечером 12 марта. Covid-19 подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
  • В европейских странах за сутки значительно возросло количество больных Covid-19. По состоянию на утро 13 марта за время распространения китайского коронавируса зарегистрировали 128343 случаи заражения. Успешно завершили лечение 68 324 человека. Умерли от осложнений 4720 человек. 
  • 13 марта мэр Киева Виталий Кличко призвал Министерство инфраструктуры Украины и руководство аэропорта "Борисполь" закрыть авиасообщение со странами, где распространяется эпидемия коронавируса.

Украинская правда
Темы: Виталий КличкокоронавирусКиев
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