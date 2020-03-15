Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В МАУ пояснили взлет цен накануне карантина: паника

Воскресенье, 15 марта 2020, 14:06
В МАУ пояснили взлет цен накануне карантина: паника

В МАУ заявляют, что рост цен на билеты из Европы в Украину на рейсы 15-16 марта связан с увеличением запросов и паникой.

Источник: разъяснение авиакомпании о причинах роста цен на авиабилеты на ближайшие даты, сообщает пресс служба МАУ, президент МАУ Евгений Дыхне в Facebook 

Дословно: "Авиакомпания МАУ отошла от ручного режима формирования стоимости перелетов много лет назад. МАУ подчеркивает, что главный союзник рост цен на авиабилеты - это паника".

"О стоимости. Современные компании рассчитывают стоимость авиаперелета по одному и тому же алгоритму. Цену формирует специальная система расчета - Revenue Management System, что исключает вероятность формирования стоимости авиабилетов в ручном режиме".

"Система автоматически определяет стоимость в соответствии с рядом показателей - интенсивность продаж, спрос на период времени ... Увеличение запросов на оформление билета система расценивает как повышение спроса с соответствующей корректировкой стоимости".

Прямая речь Дыхне: "Знаю, что сейчас активно разгоняют "измену" по сети о стоимости билетов. ... Самолеты, в связи с введенными ограничениями для передвижения пассажиров, следуют в аэропорты назначения пустыми. Фактически, пассажирам приходится платить в формате roundtrip - "туда и обратно" . По такому принципу работает не только МАУ, как бы хейтерам не хотелось обвинить нас в этом".

Детали: При этом Дыхне привел цены на билеты нескольких европейских перевозчиков сообщением Франция - Украина (Международный аэропорт им.Шарля де Голля - "Борисполь"), которые колеблются от 25 до 35 тыс. грн.

Читайте также: 

Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Три экипажа, биозащита и сутки полета. Гендиректор SkyUp рассказал, как вывозили украинцев из Уханя

Отметим, после вспышки коронавируса в Китае с очагом в г.Ухань принять участие в эвакуации граждан Украины согласился только один перевозчик - авиакомпания SkyUp. 

Предыстория: 

Ранее в авиакомпании МАУ заявили, что планируют выполнение в течение ближайших двух суток дополнительных регулярных рейсов для вывоза граждан Украины из других стран.

Напомним,

  • С 17 марта Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение из-за вспышки нового коронавируса. Также Украина закрывает границу для иностранцев на две недели.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы, которые вылетели из Украины чартерными рейсами в туристическую поездку, вернутся домой по расписанию.
  • Другим гражданам Украины, которые не успеют вернуться до 17 марта, необходимо обратиться в украинское консульство, они будут возвращены домой отдельными нерегулярными рейсами.

Украинская правда
Темы: авиакоронавирускарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
авиа
Польша предоставит инфраструктуру для обучения украинцев на F-16
США могут разблокировать продажу F-16 Турции на следующей неделе
Воздушные силы уничтожили 26 "Шахедов" и российский вертолет
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: