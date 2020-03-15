В МАУ пояснили, почему цены на билеты "взлетели" накануне карантина
В МАУ заявляют, что рост цен на билеты из Европы в Украину на рейсы 15-16 марта связан с увеличением запросов, а главный союзник роста стоимости перелетов - паника.
Источник: разъяснение авиакомпании о причинах роста цен на авиабилеты на ближайшие даты, сообщает пресс служба МАУ
Дословно: "Авиакомпания МАУ отошла от ручного режима формирования стоимости перелетов много лет назад и не намеренаа возвращаться к каменному веку. Главный союзник роста цен на авиабилеты - это паника".
"О стоимости. Современные компании рассчитывают стоимость авиаперелета по одному тому же алгоритму. Цену формирует специальная система расчета - Revenue Management System, что исключает вероятность формирования стоимости авиабилетов в ручном режиме".
"Система автоматически определяет стоимость на том или ином маршруте в соответствии с целым рядом показателей. Таких, как интенсивность продаж, спрос на период времени и тому подобное. Цифровые алгоритмы анализируют объем запросов на покупку авиабилетов и перечисляют их стоимость в соответствии с количеством пользователей, которые одновременно заходят в глобальную систему бронирования для заказа билета и создания бронирования".
"Увеличение запросов на оформление билета система расценивает как повышение спроса со соответствующей корректировкой стоимости".
Детали: В авиакомпании также назвали причины роста цен.
Дословно: "Не МАУ принимала решение об ограничении пассажирского сообщения. Ответы на ряд риторических вопросов помогли бы прояснить ситуацию с ростом цен - кто посчитал количество граждан Украины, и не только украинских, которые хотят и должны вернуться? Кто разгоняет панику, что последний шанс вернуться - только до 17 марта? Кто объяснил четко и понятно, как люди попадут домой после этой даты?".
"Главная задача авиакомпании - поднимать самолеты в небо и доставлять людей во все точки мира, авиакомпания никогда добровольно не прекратила бы это делать", - заявили в МАУ.
Предыстория:
Ранее в авиакомпании МАУ заявили, что планируют выполнение в течение ближайших двух суток дополнительных регулярных рейсов для вывоза граждан Украины из других стран.
Напомним,
- С 17 марта Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение из-за вспышки нового коронавируса. Также Украина закрывает границу для иностранцев на две недели.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы, которые вылетели из Украины чартерными рейсами в туристическую поездку, вернутся домой по расписанию.
- Другим гражданам Украины, которые не успеют вернуться до 17 марта, необходимо обратиться в украинское консульство, они будут возвращены домой отдельными нерегулярными рейсами.