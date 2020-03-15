В МАУ заявляют, что рост цен на билеты из Европы в Украину на рейсы 15-16 марта связан с увеличением запросов и паникой.

Источник: разъяснение авиакомпании о причинах роста цен на авиабилеты на ближайшие даты, сообщает пресс служба МАУ, президент МАУ Евгений Дыхне в Facebook

Дословно: "Авиакомпания МАУ отошла от ручного режима формирования стоимости перелетов много лет назад. МАУ подчеркивает, что главный союзник рост цен на авиабилеты - это паника".

"О стоимости. Современные компании рассчитывают стоимость авиаперелета по одному и тому же алгоритму. Цену формирует специальная система расчета - Revenue Management System, что исключает вероятность формирования стоимости авиабилетов в ручном режиме".

"Система автоматически определяет стоимость в соответствии с рядом показателей - интенсивность продаж, спрос на период времени ... Увеличение запросов на оформление билета система расценивает как повышение спроса с соответствующей корректировкой стоимости".

Прямая речь Дыхне: "Знаю, что сейчас активно разгоняют "измену" по сети о стоимости билетов. ... Самолеты, в связи с введенными ограничениями для передвижения пассажиров, следуют в аэропорты назначения пустыми. Фактически, пассажирам приходится платить в формате roundtrip - "туда и обратно" . По такому принципу работает не только МАУ, как бы хейтерам не хотелось обвинить нас в этом".

Детали: При этом Дыхне привел цены на билеты нескольких европейских перевозчиков сообщением Франция - Украина (Международный аэропорт им.Шарля де Голля - "Борисполь"), которые колеблются от 25 до 35 тыс. грн.

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Отметим, после вспышки коронавируса в Китае с очагом в г.Ухань принять участие в эвакуации граждан Украины согласился только один перевозчик - авиакомпания SkyUp.

Предыстория:

Ранее в авиакомпании МАУ заявили, что планируют выполнение в течение ближайших двух суток дополнительных регулярных рейсов для вывоза граждан Украины из других стран.

Напомним,