В МАУ пояснили взлет цен накануне карантина: паника
В МАУ заявляют, что рост цен на билеты из Европы в Украину на рейсы 15-16 марта связан с увеличением запросов и паникой.
Источник: разъяснение авиакомпании о причинах роста цен на авиабилеты на ближайшие даты, сообщает пресс служба МАУ, президент МАУ Евгений Дыхне в Facebook
Дословно: "Авиакомпания МАУ отошла от ручного режима формирования стоимости перелетов много лет назад. МАУ подчеркивает, что главный союзник рост цен на авиабилеты - это паника".
"О стоимости. Современные компании рассчитывают стоимость авиаперелета по одному и тому же алгоритму. Цену формирует специальная система расчета - Revenue Management System, что исключает вероятность формирования стоимости авиабилетов в ручном режиме".
"Система автоматически определяет стоимость в соответствии с рядом показателей - интенсивность продаж, спрос на период времени ... Увеличение запросов на оформление билета система расценивает как повышение спроса с соответствующей корректировкой стоимости".
Прямая речь Дыхне: "Знаю, что сейчас активно разгоняют "измену" по сети о стоимости билетов. ... Самолеты, в связи с введенными ограничениями для передвижения пассажиров, следуют в аэропорты назначения пустыми. Фактически, пассажирам приходится платить в формате roundtrip - "туда и обратно" . По такому принципу работает не только МАУ, как бы хейтерам не хотелось обвинить нас в этом".
Детали: При этом Дыхне привел цены на билеты нескольких европейских перевозчиков сообщением Франция - Украина (Международный аэропорт им.Шарля де Голля - "Борисполь"), которые колеблются от 25 до 35 тыс. грн.
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Отметим, после вспышки коронавируса в Китае с очагом в г.Ухань принять участие в эвакуации граждан Украины согласился только один перевозчик - авиакомпания SkyUp.
Предыстория:
Ранее в авиакомпании МАУ заявили, что планируют выполнение в течение ближайших двух суток дополнительных регулярных рейсов для вывоза граждан Украины из других стран.
Напомним,
- С 17 марта Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение из-за вспышки нового коронавируса. Также Украина закрывает границу для иностранцев на две недели.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы, которые вылетели из Украины чартерными рейсами в туристическую поездку, вернутся домой по расписанию.
- Другим гражданам Украины, которые не успеют вернуться до 17 марта, необходимо обратиться в украинское консульство, они будут возвращены домой отдельными нерегулярными рейсами.