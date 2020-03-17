От 15 до 68 миллионов погибших от коронавируса. Как выглядят прогнозы ученых

Кілька місяців тому новий коронавірус, що виник у кінці 2019 року у Китаї, здавався проблемою цієї азіатської країни.

Тепер в Ухані, колись епіцентрі хвороби, вже почали закривати лікарні, виписуючи пацієнтів. В той самий час ВОЗ оголошує пандемію – "китайський", як його називали, вірус, розійшовся майже всім світом.

Тепер уже європейські держави одна за одною закриваються на карантин. Уже президент США Дональд Трамп говорить про боротьбу з хворобою на брифінгу в Білому домі.

16 березня він запевнив – за кілька тижнів у цій боротьбі мають статись зміни на краще. Але швидких результатів очікувати не варто – загроза почне вщухати лише у липні-серпні, якщо "дійсно гарно працювати".

Коли пандемія може завершитись і що буде з вірусом далі? "Українська правда" зібрала прогнози і думки експертів стосовно цього.

Чому прогнози лише теоретичні

Щодня карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса оновлює дані щодо заражених, вилікуваних та померлих від коронавірусу COVID-19.

Тисячі ЗМІ роблять з цієї інформації новини та телесюжети, розповідаючи, як поширюється вірус у світі. Іноді забуваючи одну суттєву деталь. У інформації Університету Хопкінса йдеться не про фактичні випадки захворювання, а про діагностовані. І різниця може бути суттєва.

Як пише The Washington Post, експерти припускають, що випадків захворювання набагато більше, ніж офіційно зареєстровано. У деяких людей симптоми можуть бути майже непомітними, а іноді – взагалі відсутніми, тому вони навіть не замислюються над тим, щоб зробити тест. Такі хворі не усвідомлюють, що переносять вірус.

Цей факт виглядає як погана новина, проте на це варто поглянути з іншого боку.

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що від коронавіруса помирає близько 3,4% людей з підтвердженим діагнозом.

Вчені припускають, що через непомітні симптоми фактична кількість заражених відчутно більше офіційних цифр, тобто співвідносний відсоток смертності буде нижчим.

Звісно, офіційно оприлюднена кількість смертей також може бути неточною, адже деякі летальні випадки могли помилково зарахувати до наслідків грипу. Проте експерти говорять, що смертельну статистику зазвичай рахують ретельно.

Інша проблема точного підрахунку в тому, що між моментом зараження та появою симптомів може пройти довгий інкубаційний період строком до 8 тижнів. Тобто ті люди, які помруть сьогодні, були заражені набагато раніше. І наскільки раніше, встановити неможливо.

Щоб точно підрахувати смертність від коронавіруса, потрібно знати, чим закінчилися всі випадки захворювання.

Про те, що цифри далекі від об’єктивності, свідчить й неоднорідний рівень тестування на коронавірус по всьому світі.

Так, згідно з інформацією дослідників відкритих даних Our world in data, на 13 березня найбільше протестованих було в острівній державі Бахрейн, де провели 6 165 тестів на мільйон населення.

На другому місці – Південна Корея з 4 831 тестів. На третьому Китай – 2 820 тестів на мільйон людей. Наприклад, США у цьому списку посіли лише 29 місце з 41 тестом на мільйон жителів країни.

Примітно, що в Україні сумарно було проведено близько 500 досліджень, що методом нехитрих підрахунків дає 13,5 тестів на мільйон людей (якщо рахувати кількість населення у 37 млн за Дмитром Дубілетом).

"Щоб дізнатися, куди ви йдете, ви повинні знати, де знаходитеся. Через проблеми з тестуванням на коронавірус ми тільки починаємо розуміти, де ми знаходимося", – сказала Кейтлін Ріверс, епідеміолог з Центру безпеки здоров'я Джона Хопкінса.

Незважаючи на складність підрахунків та відсутність точного розуміння статистичних даних, відомі світові науковці, лікарі та дослідники оприлюднили прогнози щодо тривалості та поширення COVID-19. Наводимо деякі з них.

Що буде з вірусом. Прогнози поширення

"Буде ще гірше", – цитує Washington Post директора Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучи.

Як саме гірше – прогнози можуть відрізнятись.

У лютому, коли епідемія лише починала набирати обертів за межами Китаю, звучали припущення у 60-80% населення планети, яке може заразитись. Зараз науковці кажуть про 40-70%.

Скільки людей не лише заразяться, а й тяжко хворітимуть і загинуть? Ці прогнози поки не можуть бути чіткими.

Крім того, що дослідження ще не завершені, на ризик смерті пацієнта впливають різні фактори, у тому числі місце, де він проходить лікування, вік і стан здоров'я.

Але нещодавно в Австралійському національному університеті все ж змоделювали розвиток ситуації, передбачивши 7 різних сценаріїв та спираючись на попередні спалахи різних захворювань.

Найсприятливіший варіант показав загибель 15 мільйонів осіб, найгірший – понад 68 мільйонів.

"Це може статися протягом болісних 6-12 місяців, або може поширитися на більш керовані кілька років", – прогнозує поширення нового вірусу американський професор-епідеміолог Джастін Лесслер.

Covid-2019 не зникне, але сотень смертей щодня, як зараз, не буде, адже укорінені захворювання ведуть себе інакше від нових.

Науковець заспокоює, що після пандемії настане час, коли життя нормалізується: завдяки вакцині чи імунітету до цього вірусу (наразі невідомо, чи можна його отримати, але інші поширені коронавіруси імунітету не дають).

Лесслер звертає увагу, що після першої хвилі вразливих людей стане менше, тобто поменшає і потенційних жертв вірусу. А отже – і відсоток населення, який він атакуватиме.

Однак ця перша хвиля може бути довгою та болісною. Вчений припускає, що лише в США вона призведе до 1,7 мільйона госпіталізацій та 170 тисяч смертей. Це у 5-10 разів більше, ніж річні наслідки грипу.

Інший експерт, колишній директор Центру з контролю та профілактики захворювань США Том Фріден, вважає, що кількість постраждалих може сильно варіюватися. Найгіршим, але неправдоподібним варіантом він називає мільйон загиблих у Штатах.

Нещодавно британська Guardian отримала доступ до секретних урядових документів. Перший прогноз: вірус поширюватиметься Британією щонайменше протягом року.

За цей час Covid-19 можуть інфікуватися близько 80% (близько 53,1 млн) населення країни, а до 15% – потребуватимуть госпіталізації.

При цьому, навіть у Сполучених Штатах кажуть, що раптові спалахи по всій країні можуть сильно вдарити по її системі охорони здоров’я, а лікарні переживають через нестачу обладнання.

Тим паче вчені стурбовані майбутнім нерозвинутих держав. Зокрема, Африки, де в перенаселених містах і нетрях континенту буде складно забезпечити так зване "соціальне дистанціювання" для стримання вірусу.

На початку березня у ВОЗ говорили, що саме стримання має залишатись пріоритетом для всіх країн.

Це пов’язано із особливостями Covid-19. Важливий показник – так званий послідовний інтервал, тобто час, після якого інфекція в організмі людини може заражати інших людей. Для нового коронавірусу – це близько 5-6 днів. Тоді як для грипу – лише 3.

Тобто новий вірус поширюється повільніше за грип. І тому, за словами Гаррі Вітакера, експерта з інфекційних захворювань в Університеті Корнелла, уникнення контактів під час епідемії – дієвий спосіб для стримання хвороби.

Крім того, заразити Covid-19, ймовірно, може людина, у якої ви не побачите симптомів. Хоча міністр охорони здоров’я США Алекс Азар запевняв, що такі випадки не є головною рушійною силою епідемії.

Водночас, Амеш Адаля, старший науковий співробітник Центру безпеки охорони здоров'я імені Джона Хопкінса, каже, що світ вже одразу мав зрозуміти, що стримати вірус не вдасться:

"Кожна країна світу повинна була почати підготовку до пандемії. Це включало би збільшення масштабів діагностичного тестування, підготовку лікарень та розробку комунікації щодо охорони здоров'я".

Коли спалах спаде? Пол Хантер, професор медицини в університеті Східної Англії, припускає, що влітку, ближче до кінця червня. Але в листопаді, на його думку, вірус повернеться, "як це робить звичайний сезонний грип".

Сподівання, що коронавірус вб’є тепло, часто гуляють мережею. Однак його сезонність – поки на теоретичному рівні.

"Різні захворювання мають різні закономірності. Деякі досягають піку на початку або наприкінці зими, інші – навесні, влітку або восени. Деякі захворювання мають різні сезонні піки в залежності від широти. І у багатьох взагалі немає сезонного циклу. Так що ніхто не знає, чи зміниться SARS-CoV-2 своєю поведінкою навесні", – пише журнал Science.

Три з чотирьох коронавіруси людини, які викликають застуду та інші респіраторні захворювання, дійсно мають "помітну зимову сезонність", а влітку майже не проявляються. Однак це не означає, що так само себе поведе Covid-19.

Зокрема, вже зафіксовані випадки свідчать, що вірус може передаватися в теплих і вологих кліматичних умовах. Наприклад, вже дві сотні заражень підтвердились в Африці, дві з половиною – в Сінгапурі.

Тож події можуть розвиватись по-різному. Американський Business Insider, наприклад, описує 3 ймовірні сценарії.

Сценарій 1: Спалах ніколи не завершиться

Чотири інших коронавируса постійно присутні у світовій популяції. Вони викликають застуду, хоча в окремих випадках можуть призвести до пневмонії і смерті.

Амеш Адаля з Центру безпеки охорони здоров'я імені Джона Хопкінса вважає, що таким самим буде і новий вірус.

У цьому сценарії є варіант, який звучить менш апокаліптично – Covid-19 стане сезонним.

Сценарій 2: Здравоохоронними зусиллями вірус буде зупинено

Вважається, що Covid-19 схожий на вірус SARS, який зафіксували у 2002 році. Він вбив близько 8 сотен людей, а заразив – понад 8 тисяч.

Тоді експерти і органи охорони здоров'я доклали чимало зусиль, щоб вистежити, діагностувати і ізолювати хворих. Зрештою, хвороба зникла у 2004.

Якщо кількість людей, вразливих до нового коронавірусу, впаде нижче певного порогу, спалах може бути стриманий.

Однак нова хвороба є більш заразною, ніж SARS, що робить складнішою боротьбу з вірусом.

Сценарій 3: Буде винайдена вакцина

Про неї мова піде дещо нижче.

Коли з’являться ліки

У голлівудських фільмах неодноразово використовували апокаліптичні сценарії появи невивченого вірусу, який загрожує існуванню людства. Зазвичай рятують населення Землі найкращі світові вчені, які винаходять вакцину від захворювання.

Коли поширення нового вірусу перестало бути фантазією сценаристів, реальні дослідники завзято почали пошуки лікування. Вже за кілька годин після того, як китайські вчені внесли нове захворювання у відкриту базу даних, міжнародні компанії почали розробку вакцини.

На створення препарату потрібно до 18 місяців, а його вартість складе 1,5 млрд фунтів стерлінгів, прогнозує Річард Хатчетт, який очолює Коаліцію за інновації в галузі забезпечення готовності до епідеміям (CEPI).

Ця світова координаційна організація, яка створена для боротьби з глобальними кризами в галузі охорони здоров'я, очолює дослідження лікування від нового коронавіруса.

Згідно з даними міжнародних аналітиків BIOCENTURY, зараз розробкою вакцини займається 53 фармацевтичні та дослідницькі компанії або групи, ще 17 організацій шукають ефективну терапію.

Як тільки вакцини-кандидати будуть розроблені, дослідники почнуть перевіряти їх на тваринах. Таким чином буде протестована їхня безпечність та інтенсивність імунної відповіді живого організму.

Якщо дослідження будуть успішними, компанія отримає схвалення регулюючих органів для перевірки ефективності препарата на людях. Тестувати будуть на добровольцях, які визвалися для участі в експерименті.

"Ми будуємо літак під час польоту" – описує ситуацію генеральний директор фармацевтичної компанії Inovio Дж. Джозеф Кім.

Є й гарні новини, 16 березня американські чиновники заявили, що в Сіетлі розпочалося перше випробування вакцини на людях.

Хоч це і вселяє велику надію в боротьбі з хворобою, але може пройти рік чи півтора, перш ніж вакцина стане доступною.

Навіть коли експериментальні вакцини довели ефективність в клінічних випробуваннях, їх швидке масове виробництво є великою проблемою.

У біотехнологічній британській компанії Moderna, яка також займається розробкою лікування, говорять: якщо б вони використали всі виробничі потужності на виготовлення лише цього препарату, то за рік змогли б створити тільки 100 млн доз.

Вищезгадана Inovio зможе виробити лише 100 тисяч вакцин за рік, але там обговорюють можливості об’єднання потужностей з більшим виробником.

Загальну кількість доз, які зможуть вироблятися у майбутньому, поки прорахувати важко, адже, як писалося вище, розробкою вакцини займається близько 5 десятків виробників з різними потужностями та можливостями.

У пошуках лікування вчені не тільки займаються розробкою нових препаратів, а й випробують вже відомі. Так, науковці перевіряють, чи може комбінація ліків проти ВІЛ або інших існуючих препаратів перехитрити новий коронавірус.

Темпи розробки говорять про те, що вакцина скоріш використовуватиметься з перспективою на майбутнє, аніж стане "рятівним колом", яке зможе виправити ситуацію станом на зараз.

"Якщо новий коронавірус поводитиметься як грип, буде сезонна активність. Потім вона знизиться і восени знову відбудеться загострення. Може пройти ще рік, перш ніж ми побачимо нову велику хвилю хвороби. І можливо тоді вакцина зіграє свою роль своєчасно", – каже Хатчетт.

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Прогнози вчених та дії урядів по всьому світу, які один за одним вводять надзвичайні заходи та закривають свої держави, навряд налаштовують на оптимістичний настрій.

Втім, у світі вже є приклади вдалої локалізації захворювання. Це дозволяє сподіватись, що пандемію можна буде якщо не зупинити повністю, то хоча б мінімізувати рівень летальності.

Як показують успішні приклади, для подолання стрімкого розповсюдження коронавірусу потрібні спільні дії влади і суспільства та жорстке дотримання методології виявлення та мінімізації загрози.

Розповсюдження COVID-19 – далеко не перша епідемія, яку переживає людство.

Але це перша пандемія в світі з активними соцмережами. Тому вона й не могла бути такою, як всі попередні.

Фактично ми стаємо свідками пандемії в режимі онлайн. Тільки не з віртуальними, а з реальними жертвами.

Катерина Рещук, Соня Лукашова