На время карантина в УГКЦ разрешили не целовать иконы и слушать службы из дома

Блаженнейший Святослав, отец и глава УГКЦ отметил, что во время карантина через коронавирус может быть оправданным не касаться и не целовать иконы.

Источник: Департамент информации УГКЦ

Прямая речь: "Мы обязаны соблюдать все правила, которые вытекают из определенных предписаний органов государственной власти. Кроме этого, поощряем пожилых людей и родителей с детьми оставаться дома, ведь они находятся в зоне наибольшего риска.

В это время Великого поста давайте придерживаться домашнего молитвенного правила. Можно пользоваться трансляциями богослужений посредством современных средств коммуникации. Поощряем священников отвечать на просьбы верных уделять им Таинства Исповеди и Причастия дома, особенно когда речь идет о больных лиц

Детали: Что касается участия в богослужениях, Блаженнейший Святослав прежде всего призывает всех соблюдать правила личной гигиены в храмах. В этот период может быть оправданным не касаться и не целовать иконы.

Кроме этого, он предостерегает от любой стигматизации или какого-то негативного отношения к пораженным вирусом COVID-19 или тех, кто находится под подозрением по этой болезни.

По мнению главы УГКЦ, каждому, кто чувствует себя больным или знает, что был в помещении или в контакте с лицом, которое имеет признаки этой болезни, стоит самоизолироваться, не выходить из дома.

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