В Украине по состоянию на 20:00 17 марта официально зарегистрированы 14 случаев заболевания Covid-19, два из них летальные.

Источник: сообщение Центра общественного здоровья в Facebook

Дословно: "По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получены 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и Киев (2)".

Детали: Только 17 марта выявлены 7 новых случаев болезни. Один у жителя Киевской области. Это - 44-летний мужчина, который был за границей. Еще шесть в Черновицкой области - 33-летняя женщина (летальный) и лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей год и десять месяцев и шесть месяцев. Все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.

В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья исследовала более 640 образцов.

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