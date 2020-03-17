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В Украине уже 2 смерти от коронавируса и 7 новых случаев, есть дети

Вторник, 17 марта 2020, 19:23
В Украине уже 2 смерти от коронавируса и 7 новых случаев, есть дети

В Украине по состоянию на 20:00 17 марта официально зарегистрированы 14 случаев заболевания Covid-19, два из них летальные.

Источник: сообщение Центра общественного здоровья в Facebook

Дословно: "По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получены 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и Киев (2)".

Детали: Только 17 марта выявлены 7 новых случаев болезни. Один у жителя Киевской области. Это - 44-летний мужчина, который был за границей. Еще шесть в Черновицкой области - 33-летняя женщина (летальный) и лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей - год и десять месяцев и шесть месяцев. Все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.

В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья исследовала более 640 образцов.

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Предыстория:

  • Ранее появилась информация, что в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы умерла молодая женщина, которая находилась на лечении с подозрением COVID-19.
  • Однако подтверждения, что у нее был коронавирус, тогда не было. Ее анализы были на исследовании.
  • По состоянию на вечер 16 марта в Украине было зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусом. Одна женщина умерла.

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019
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