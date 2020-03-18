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Нардеп Шахов заболел коронавирусом

Среда, 18 марта 2020, 12:39
Нардеп Шахов заболел коронавирусом

У народного депутата члена депутатской группы "Довіра" Сергея Шахова обнаружили коронавирус.

Источник: пресс-служба МОЗ, видеообращение Шахова

Дословно: "Министерство здравоохранения сообщает, что среди 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 есть народный депутат Украины".

Детали: Сейчас с нардепом проводятся все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование. Ему предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.

Сам Шахов в видеообращении 18 марта подтвердил, что получил результаты анализов, которые подтвердили у него коронавирус. Нардеп рассказал, что сейчас чувствует себя хорошо, а первые симптомы (повышенную температуру) почувствовал 3 дня назад.

Прямая речь Шахова: "Сегодня (18 марта - ред.) мне позвонили из лаборатории и сказали, что подтверждается коронавирус. Сразу хочу всем сказать, что это не так страшно, как рисуют".

В Минздраве пишут, что нардеп отсутствовал на заседании согласительного совета 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта.

В комментарии УП Шахов сообщил, что последний раз был в Верховной Раде 6 марта.

В то же время, общественное движение "ЧЕСНО" пишет, что нардеп 12 марта посещал заседание экологического комитета.

 
Вместе с Шаховым на комитете были еще 11 нардепов
СКРИН "ЧЕСНО"

Коллега Шахова по комитету Александр Мариковский сообщил, что парламентарий вернулся из Европы 11 марта.

Что было раньше: 17 марта в Украине зарегистрировали 14 случаев заболевания Covid-19, два из них летальные.

Один случай обнаружили у жителя Киевской области, 2 - в Киеве.

Вероятно, что 44-летний мужчина, у которого обнаружили коронавирус в Киевской области, - это и есть Шахов. Утром в среду отмечалось, что больной в Киевской области находится на самоизоляции и коронавирус у него обнаружили после возвращения из-за границы. Шахову 44 года.

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Напомним:

  • В Украине по состоянию на 20:00 17 марта официально зарегистрировано 14 случаев заболевания Covid-19, два из них - летальные.
  • Только 17 марта было выявлено 7 новых случаев болезни, один -- у жителя Киевской области. Также среди инфицированных - двое детей в возрасте 1 год 10 месяцев и 6 месяцев. Все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая. В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья исследовала более 640 образцов.
  • В Украине с 12 марта по 3 апреля введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019Верховная РадаМинздрав
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