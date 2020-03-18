У народного депутата члена депутатской группы "Довіра" Сергея Шахова обнаружили коронавирус.

Источник: пресс-служба МОЗ, видеообращение Шахова

Дословно: "Министерство здравоохранения сообщает, что среди 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 есть народный депутат Украины".

Детали: Сейчас с нардепом проводятся все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование. Ему предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.

Сам Шахов в видеообращении 18 марта подтвердил, что получил результаты анализов, которые подтвердили у него коронавирус. Нардеп рассказал, что сейчас чувствует себя хорошо, а первые симптомы (повышенную температуру) почувствовал 3 дня назад.

Прямая речь Шахова: "Сегодня (18 марта - ред.) мне позвонили из лаборатории и сказали, что подтверждается коронавирус. Сразу хочу всем сказать, что это не так страшно, как рисуют".

В Минздраве пишут, что нардеп отсутствовал на заседании согласительного совета 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта.

В комментарии УП Шахов сообщил, что последний раз был в Верховной Раде 6 марта.

В то же время, общественное движение "ЧЕСНО" пишет, что нардеп 12 марта посещал заседание экологического комитета.

Вместе с Шаховым на комитете были еще 11 нардепов СКРИН "ЧЕСНО"

Коллега Шахова по комитету Александр Мариковский сообщил, что парламентарий вернулся из Европы 11 марта.

Что было раньше: 17 марта в Украине зарегистрировали 14 случаев заболевания Covid-19, два из них летальные.

Один случай обнаружили у жителя Киевской области, 2 - в Киеве.

Вероятно, что 44-летний мужчина, у которого обнаружили коронавирус в Киевской области, - это и есть Шахов. Утром в среду отмечалось, что больной в Киевской области находится на самоизоляции и коронавирус у него обнаружили после возвращения из-за границы. Шахову 44 года.

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