В китайском городе Ухань, что раньше был эпицентром вспышки коронавируса, за сутки не обнаружили ни одного нового случая заражения.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: По состоянию на утро 19 марта в мире зарегистрировано 218 777 случаев заражения COVID-19, 8810 смертей и 84 113 человек, которые преодолели болезнь.

Всего Китай зарегистрировал 44 случая заражения за сутки и 957 человек, которые вылечились. В провинции Хубэй, где еще в феврале был центр эпидемии, за сутки зарегистрировали 1 положительный тест.

В Италии количество заболевших возросло до 35 713 человек, в Иране –17361, Испании – 14 769 и 12 327 заражений в Германии.

Кроме того, в Италии вылечились 4025 человек, в Иране – 5389, Испании – 1081 и 105 в Германии.

За минувшие сутки лидером по количеству зафиксированных новых случаев инфицирования стала Италия – 4207 человек. В Иране за это время обнаружили 1192 случая заражения, в Германии – 3070, Испании – 2162, Франции – 1369, США – 1365.

Больше всего смертей за сутки также зарегистрировано именно в Италии – 475 случаев. В то же время в Иране погибли 147 человек, в Германии – 4, в Испании – 90, США – 10.

Кроме того, Италия также лидирует и по количеству тех, кто выздоровел за это время. Людей, которые вылечились там 1084. Например, в Германии таких всего 38, Испании – 53, США – 89.

В Голландии и Швейцарии насчитали более 300 случаев инфицирования за указанный период.

Данные 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (обновляются раз в день)

К странам, где зафиксировали COVID-19, также присоединились Джибути, Гамбия, Замбия, остров Маврикий и Киргизия.

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Напомним: