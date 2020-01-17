СБУ заявила о задержании шпиона "ЛНР", который планировал теракты

Служба безопасности Украины обнаружила и задержала боевика террористической организации "ЛНР", который собирал информацию об объектах критической инфраструктуры Харьковщины, для организации терактов и диверсий.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Злоумышленник сразу попал в поле зрения Службы, когда прибыл в Харьковскую область с территории РФ и начал сбор сведений об объектах критической инфраструктуры региона. В частности, его интересовала информация о железнодорожных путях и станциях, Харьковский метрополитен, автовокзалы. Боевик, в течение некоторого времени регулярно лично "осматривал" объекты в разных местах Харьковщины".

Детали: По информации спецслужбы, собранные данные боевик планировал передать представителям террористической организации "ЛНР" для организации терактов и диверсий на территории региона.

Следователи провели обыск в жилище злоумышленника в Харькове, во время которого обнаружили и изъяли боевую гранату РГН с запалом и тротиловую шашку с электродетонатором.

Задержанный оказался жителем Харькова, который в 2014 году по собственной инициативе присоединился к террористам, оккупировавшим отдельные районы Луганской и Донецкой областей.

Последняя установлена ​​СБУ "должность" боевика в незаконных вооруженных формированиях террористов - командир взвода разведки так называемой 10-й отдельной артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса "ЛНР".

Боевик задержан. Ему сообщили о подозрении в участии в деятельности террористической группы или террористической организации. Следственно-оперативные действия продолжаются.