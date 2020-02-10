Перестрелка в Мукачево: суд избрал меру пресечения двум из семи задержанных

Ужгородский городской районный суд определил меру пресечения двум из семи задержанных в ходе спецоперации – Евгению Дребитко и Игорю Смоляру.

Источник: mukachevo.net

Детали: Суд взял Дребитко и Смоляр под стражу на два месяца с альтернативой залога на сумму 315 тысяч гривен.

Судья также обязала подозреваемых сдать загранпаспорт.

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