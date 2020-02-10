Перестрелка в Мукачево: суд избрал меру пресечения двум из семи задержанных
1131 просмотр
Понедельник, 10 февраля 2020, 19:44
Ужгородский городской районный суд определил меру пресечения двум из семи задержанных в ходе спецоперации – Евгению Дребитко и Игорю Смоляру.
Источник: mukachevo.net
Детали: Суд взял Дребитко и Смоляр под стражу на два месяца с альтернативой залога на сумму 315 тысяч гривен.
Судья также обязала подозреваемых сдать загранпаспорт.
Предыстория:
- 7 февраля в Мукачево произошла перестрелка, в результате которой получили ранения двое мужчин.
- К президенту обратились депутаты Мукачевского горсовета с призывом оказать городу неотложную правоохранительную помощь.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков приказал усилить меры безопасности в Мукачево спецназом и Нацгвардией.
- На Закарпатье в поселке Нижние Ворота Воловецкого района в ходе спецоперации были задержаны семь членов преступной группировки.
- С 9 февраля совместные патрули сотрудников Нацгвардии и полиции круглосуточно патрулируют улицы Мукачево.
powered by lun.ua