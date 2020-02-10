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Перестрелка в Мукачево: суд избрал меру пресечения двум из семи задержанных

Понедельник, 10 февраля 2020, 18:44
Перестрелка в Мукачево: суд избрал меру пресечения двум из семи задержанных
Фото: mukachevo.net

Ужгородский городской районный суд определил меру пресечения двум из семи задержанных в ходе спецоперации – Евгению Дребитко и Игорю Смоляру.

Источник: mukachevo.netполиция Закарпатской области

Детали: Суд взял Дребитко и Смоляр под стражу на два месяца с альтернативой залога на сумму 315 тысяч гривен.

Судья также обязала подозреваемых сдать загранпаспорт.

Уголовное производство касается ст. 348 Уголовного кодекса - покушение на жизнь правоохранителя.

Предыстория:

  • 7 февраля в Мукачево произошла перестрелка, в результате которой получили ранения двое мужчин.
  • К президенту обратились депутаты Мукачевского горсовета с призывом оказать городу неотложную правоохранительную помощь.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков приказал усилить меры безопасности в Мукачево спецназом и Нацгвардией.
  • На Закарпатье в поселке Нижние Ворота Воловецкого района в ходе спецоперации были задержаны семь членов преступной группировки.
  • С 9 февраля совместные патрули сотрудников Нацгвардии и полиции круглосуточно патрулируют улицы Мукачево.

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Темы: МукачевоЗакарпатьесударесторужие
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