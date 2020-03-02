Украинский консул прибыл к задержанному в Греции экс-нардепу Мельничуку

Украинский консул в Салониках прибыл в полицейский участок, где сейчас находится задержанный экс-командир "Айдара" и экс-нардеп Сергей Мельничук.

Источник: директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Консул ночью уехал на место происшествия, оказал помощь логистическую и содействие семье господина Мельничука, помог разместиться в отеле, находящемся рядом, провел соответствующую разъяснительную работу с представителями местной власти – с полицией и пограничниками.

Господина Мельничука сейчас разместили в полицейском участке. Ожидают прибытия местного греческого прокурора".

Детали: Погорельцев уточнил, что прокурор, вероятно, прибудет во вторник, поскольку 2 марта в Греции праздник.

Жена и ребенок Мельничука находятся в гостинице. А консул, который уезжал в Салоники, сейчас снова возвращается к экс-нардепу и будет принимать меры, чтобы Мельничука освободили.

Что было раньше: Экс-комбата батальона "Айдар", нардепа 8 созыва Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией по карте Интерпола, которую подала Россия.

Предыстория: