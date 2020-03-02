Украинский консул прибыл к задержанному в Греции экс-нардепу Мельничуку
Украинский консул в Салониках прибыл в полицейский участок, где сейчас находится задержанный экс-командир "Айдара" и экс-нардеп Сергей Мельничук.
Источник: директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Консул ночью уехал на место происшествия, оказал помощь логистическую и содействие семье господина Мельничука, помог разместиться в отеле, находящемся рядом, провел соответствующую разъяснительную работу с представителями местной власти – с полицией и пограничниками.
Господина Мельничука сейчас разместили в полицейском участке. Ожидают прибытия местного греческого прокурора".
Детали: Погорельцев уточнил, что прокурор, вероятно, прибудет во вторник, поскольку 2 марта в Греции праздник.
Жена и ребенок Мельничука находятся в гостинице. А консул, который уезжал в Салоники, сейчас снова возвращается к экс-нардепу и будет принимать меры, чтобы Мельничука освободили.
Что было раньше: Экс-комбата батальона "Айдар", нардепа 8 созыва Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией по карте Интерпола, которую подала Россия.
Предыстория:
- 3 июня 2015 года Верховная Рада дала согласие на привлечение экс-комбата к уголовной ответственности. Мельничука подозревали в совершении ряда уголовных преступлений, в том числе по ст. 257 (организация вооруженной банды с целью нападения на предприятия, учреждения, организации или на отдельных лиц, а также участие в такой банде или в совершенном ею нападении) Уголовного кодекса Украины.
- В 2017 году НАБУ расследовало относительно Мельничука уголовное производство по подозрению в декларировании недостоверной информации.
- В 2018 году Мельничук и его бывший коллега по фракции "Радикальной партии" Дмитрий Линько подрались после эфира на телеканале Newsone.