Украинский консул прибыл к задержанному в Греции экс-нардепу Мельничуку

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Понедельник, 2 марта 2020, 10:17

Украинский консул в Салониках прибыл в полицейский участок, где сейчас находится задержанный экс-командир "Айдара" и экс-нардеп Сергей Мельничук.

Источник: директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Консул ночью уехал на место происшествия, оказал помощь логистическую и содействие семье господина Мельничука, помог разместиться в отеле, находящемся рядом, провел соответствующую разъяснительную работу с представителями местной власти – с полицией и пограничниками.

Господина Мельничука сейчас разместили в полицейском участке. Ожидают прибытия местного греческого прокурора".

Детали: Погорельцев уточнил, что прокурор, вероятно, прибудет во вторник, поскольку 2 марта в Греции праздник.

Жена и ребенок Мельничука находятся в гостинице. А консул, который уезжал в Салоники, сейчас снова возвращается к экс-нардепу и будет принимать меры, чтобы Мельничука освободили.  

Что было раньше: Экс-комбата батальона "Айдар", нардепа 8 созыва Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией по карте Интерпола, которую подала Россия.

Предыстория:

  • 3 июня 2015 года Верховная Рада дала согласие на привлечение экс-комбата к уголовной ответственности. Мельничука подозревали в совершении ряда уголовных преступлений, в том числе по ст. 257 (организация вооруженной банды с целью нападения на предприятия, учреждения, организации или на отдельных лиц, а также участие в такой банде или в совершенном ею нападении) Уголовного кодекса Украины.
  • В 2017 году НАБУ расследовало относительно Мельничука уголовное производство по подозрению в декларировании недостоверной информации.
  • В 2018 году Мельничук и его бывший коллега по фракции "Радикальной партии" Дмитрий Линько подрались после эфира на телеканале Newsone.

Ирина Балачук, УП
Темы: Греция Интерпол Росcия Верховная Рада


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