Будет весело: Богдан нашел себе новую "старую" работу

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан вернулся к адвокатской деятельности.

Источник: Facebook-страница Богдана

Прямая речь Богдана: "Всем привет. Восстановил адвокатскую деятельность, так что приглашаю к сотрудничеству бизнесменов, политиков и других клиентов. Будет весело, держитесь!!!!"

Детали: К своему сообщению Богдан добавил фото распечатки из Единого реестра адвокатов.

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