Будет весело: Богдан нашел себе новую "старую" работу

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Понедельник, 2 марта 2020, 13:42

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан вернулся к адвокатской деятельности.

Источник: Facebook-страница Богдана

Прямая речь Богдана: "Всем привет. Восстановил адвокатскую деятельность, так что приглашаю к сотрудничеству бизнесменов, политиков и других клиентов. Будет весело, держитесь!!!!"

Детали: К своему сообщению Богдан добавил фото распечатки из Единого реестра адвокатов.

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Предыстория:

  • 21 мая 2019 глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан, который работал юристом олигарха Игоря Коломойского, заявил, что приостанавливает свою адвокатскую деятельность.
  • 11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Богдана с должности председателя Офиса президента. Другими указами Зеленский назначил на эту должность Андрея Ермака, освободив его предварительно с должности своего помощника.

Темы: Богдан Офис президента


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