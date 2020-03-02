Будет весело: Богдан нашел себе новую "старую" работу
11718 просмотров
Понедельник, 2 марта 2020, 13:42
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан вернулся к адвокатской деятельности.
Источник: Facebook-страница Богдана
Прямая речь Богдана: "Всем привет. Восстановил адвокатскую деятельность, так что приглашаю к сотрудничеству бизнесменов, политиков и других клиентов. Будет весело, держитесь!!!!"
Детали: К своему сообщению Богдан добавил фото распечатки из Единого реестра адвокатов.
Читайте также: Свои и чужие. На ком держится Администрация Зеленского
Богдан, Шефир, Ермак. Как работают главные люди в Офисе президента
Президент в тумане. Зеленский между Богданом и Ермаком
Предыстория:
- 21 мая 2019 глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан, который работал юристом олигарха Игоря Коломойского, заявил, что приостанавливает свою адвокатскую деятельность.
- 11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Богдана с должности председателя Офиса президента. Другими указами Зеленский назначил на эту должность Андрея Ермака, освободив его предварительно с должности своего помощника.
powered by lun.ua