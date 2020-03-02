Смерть экс-главы правления "Интера": следственный эксперимент в доме Кожары сорван

Следственный эксперимент в доме экс-министр иностранных дел Леонида Кожары по факту убийства предпринимателя Сергея Старицкого сорван.

Источник: юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы семьи погибшего

Дословно: "02.03.2020 в 13 ч. 00 мин. было запланировано проведение следственного эксперимента в доме, где было найдено тело Старицкого. О необходимости проведения указанного следственного действия хозяину помещения сообщили заблаговременно в соответствии с требованиями действующего законодательства. Но он не состоялся в связи с отсутствием супругов Кожар в доме".

Детали: Адвокаты отмечают, что на месте происшествия присутствовали представители потерпевших, следователи СО Киево-Святошинского отдела полиции, руководство следственного управления, криминалисты следственного управления, эксперты-баллисты Киевского НИЭКЦ, судебно-медицинский эксперт, судебно-медицинский эксперт-криминалист.

По словам следователей, адвокатов Кожары предупредили о следственное действие. На что адвокат в телефонном разговоре сообщил, что будет через час и вместе с доверенным лицом даст возможность провести следственное действие в доме Кожары.

Ожидание владельцев помещения затянулось на 2 часа, после чего прибыло двое лиц, представились адвокатами Кожары, и в свою очередь сообщили, что последний утром был госпитализирован из-за гипертонического криза.

По их словам, жена Кожара также находится вместе с Леонидом в больнице в Феофании. И что самое важное, сам Леонид Кожара просит без его участия следственный эксперимент не проводить.

Факт отказа в проведении следственного эксперимента зафиксировали протоколом.

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