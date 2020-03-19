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В Украине 26 случаев заражения новым коронавирусом

Четверг, 19 марта 2020, 22:50
В Украине 26 случаев заражения новым коронавирусом

Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

Источник: Министерство здравоохранения Украины

Детали: Вечером 19 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины в Черновцах зафиксировано 5 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Пациенты изолированы, их состояние стабильное.

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Напомним: С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

Украинская правда

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Темы: МинздравкоронавирусЧерновцы
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