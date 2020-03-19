В Украине 26 случаев заражения новым коронавирусом
Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.
Источник: Министерство здравоохранения Украины
Детали: Вечером 19 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины в Черновцах зафиксировано 5 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Пациенты изолированы, их состояние стабильное.
Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать
Выйти из дома и не сесть на 8 лет. Рекомендации, запреты и льготы на карантине
От 15 до 68 миллионов погибших от коронавируса. Как выглядят прогнозы ученых
Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение
Что делать, если Вы заподозрили у себя коронавирус. Алгоритм действий
Напомним: С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.