Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом - Кличко

Четверг, 19 марта 2020, 16:55
В Киеве зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом - Кличко

В Киеве зафиксирован третий случай заболевания коронавирусом – 50-летний мужчина, который недавно посещал Швейцарию.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко

Детали: Сначала мужчина сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительном тесте пациента ни Министерство здравоохранения, ни Центр общественного здоровья.

Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий.

Сейчас пациент находится дома на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей.

Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Выйти из дома и не сесть на 8 лет. Рекомендации, запреты и льготы на карантине

От 15 до 68 миллионов погибших от коронавируса. Как выглядят прогнозы ученых

Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Что делать, если Вы заподозрили у себя коронавирус. Алгоритм действий

Напомним:

  • По состоянию на утро 19 марта в Украине официально зарегистрировано 16 положительных результатов на COVID-19.
  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевкоронавирускарантинВиталий Кличко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Киев
В KLO показали момент возгорания на АЗС в Киеве, полиция рассказала подробности
Более 170 мирных жителей погибло в Киеве от российских атак – Кличко
В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие
Последние новости
04:54
ISW считает, что российские войска используют запрещенное химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
Все новости...
Реклама: