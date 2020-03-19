В Киеве зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом - Кличко

В Киеве зафиксирован третий случай заболевания коронавирусом – 50-летний мужчина, который недавно посещал Швейцарию.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко

Детали: Сначала мужчина сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительном тесте пациента ни Министерство здравоохранения, ни Центр общественного здоровья.

Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий.

Сейчас пациент находится дома на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей.

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Напомним: