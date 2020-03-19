В Киеве зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом - Кличко

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Четверг, 19 марта 2020, 17:55

В Киеве зафиксирован третий случай заболевания коронавирусом – 50-летний мужчина, который недавно посещал Швейцарию.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко

Детали: Сначала мужчина сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительном тесте пациента ни Министерство здравоохранения, ни Центр общественного здоровья.

Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий.

Сейчас пациент находится дома на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей.

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Напомним:

  • По состоянию на утро 19 марта в Украине официально зарегистрировано 16 положительных результатов на COVID-19.
  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.

Украинская правда
Темы: Киев коронавирус карантин Виталий Кличко


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