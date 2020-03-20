Кулеба поделился рекордами МИД за дни карантина

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Пятница, 20 марта 2020, 20:02

За последние 4 дня работы министерство иностранных дел приняло вдвое больше звонков, чем за предыдущие два года работы.

Источник: Facebook-страница министра иностранных дел Дмитрия Кулебы

Прямая речь: "Кроме помощи нашим гражданам за рубежом, еще успеваем искать оборудование, развивать двусторонние отношения с ключевыми странами и тушить российские попытки ослабить санкции под шумок борьбы с коронавирусом.

Короче, живем насыщенным профессиональной жизнью".

Детали: Министр сообщил, что сечас более 23 тысяч граждан Украины ждут возвращения из-за границы. За рубежом работает почти 1400 сотрудников ведомства.

По словам Кулебы, за сутки на горячую линию МИД поступает более 10 000 телефонных звонков.

Сам министр отметил, что два раза в день в него полностью разряжается телефон, а за 1 час без телефона, который он провел на совещании у президента Владимира Зеленского, ему поступило почти 200 сообщений.

 

Украинская правда
Темы: МИД Кулеба Дмитрий карантин Covid-2019 коронавирус


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