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Кулеба поделился рекордами МИД за дни карантина

Пятница, 20 марта 2020, 19:02
Кулеба поделился рекордами МИД за дни карантина

За последние 4 дня работы министерство иностранных дел приняло вдвое больше звонков, чем за предыдущие два года работы.

Источник: Facebook-страница министра иностранных дел Дмитрия Кулебы

Прямая речь: "Кроме помощи нашим гражданам за рубежом, еще успеваем искать оборудование, развивать двусторонние отношения с ключевыми странами и тушить российские попытки ослабить санкции под шумок борьбы с коронавирусом.

Короче, живем насыщенным профессиональной жизнью".

Детали: Министр сообщил, что сечас более 23 тысяч граждан Украины ждут возвращения из-за границы. За рубежом работает почти 1400 сотрудников ведомства.

По словам Кулебы, за сутки на горячую линию МИД поступает более 10 000 телефонных звонков.

Сам министр отметил, что два раза в день в него полностью разряжается телефон, а за 1 час без телефона, который он провел на совещании у президента Владимира Зеленского, ему поступило почти 200 сообщений.

 

Знать больше: Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Предыстория:

  • По миру распространяется эпидемия коронавируса Sars CoV 2, который вызывает легочную болезнь COVID 19. Впервые новый вирус зафиксировали в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). По последним данным, COVID 19 в мире заразились уже более 245 тысяч человек, более 10 тысяч умерли, более 86 тысяч выздоровели. Эпидемия охватила уже 160 стран и территорий.
  • В Украине по состоянию на 21.00 20 марта было зафиксировано уже 29 случаев заболевания Covid-19, три из них – летальные. Один человек уже выздоровел. Трое украинцев умерли в Италии.
  • В Украине введены карантинные мероприятия с 12 марта по 3 апреля. В 3 областях (Черновицкой, Житомирской, Киевской) объявлена чрезвычайная ситуация. Транспортное сообщение между городами приостановлено, граница закрыта для иностранцев.
  • С 14 по 18 марта 44 тысячи граждан вернули в Украину авиаперевозками еще более 24 тысяч ждут возвращения.

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Украинская правда

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Темы: МИДКулеба ДмитрийкарантинCovid-2019коронавирус
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