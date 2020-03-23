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От осложнений, вызванных коронавирусом умерло 14 641 человек

Понедельник, 23 марта 2020, 05:16
От осложнений, вызванных коронавирусом умерло 14 641 человек

Число заразившихся новым коронавирусом, что порождает болезнь COVID-19, достигло 336 004 человек во всем мире. 14641 человек умерли от осложнений, вызванных новым коронавирусом, 94334 человек выздоровели.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Больше всего случаев заражения зафиксировано в: Китае (81 439), Италии (59138), Иране (21638), Испании (28 678) и Германии (24 873).

В России таких случаев 367, в Турции - 1236, в Беларуси - 76, в Украине - 73 (три случая летальных).

Больше всего летальных случаев от этой болезни в Италии (5476), в Китае (3153). В Иране зафиксировано 1685 жертв коронавируса, в Испании - 1772, в Великобритании - 281 случай.

Те страны и территории, которые первыми столкнулись с новым коронавируса, лидируют в перечне по числу тех, кто выздоровел: китайская провинция Хубэй - 59879, Иран - 7931.

В Италии, которая стала эпицентром болезни в Европе, выздоровели пока 7024 человека.

Данные 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (обновляются раз в день)

К странам, где зафиксировали COVID-19, также присоединились Доминика, Гренада, Мазамбик, Восточный Тимор.

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Предыстория:

  • 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса COVID-19.
  • Станом на 22:50 неділі в Україні підтверджено 73 випадки COVID-19. За добу виявлено 26 нових випадків, 20 із яких у Києві.
  • В Украине введен карантин с 12 марта по 3 апреля по меньшей мере. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили егоназемным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
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