Третье заседание суда по МН17 длилось меньше часа: адвокату россиянина дали время

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Понедельник, 23 марта 2020, 12:41

В судебном комплексе "Схипхол" близ Амстердама в понедельник состоялось третье судебное заседание по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17, но длилось оно меньше часа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telegraaf.

Судья объявил, что адвокату подозреваемого Олега Пулатова нужно сначала дать возможность изучить обширное досье - более 36 000 страниц дела.

Сегодняшнее заседание проходило без присутствия прессы и родственников из-за риска распространения коронавируса. В зале заседаний - только трое судей, секретарь, прокурор и адвокат. При этом судьи сидели на определенном расстоянии друг от друга в соответствии с рекомендациями по социальному дистанцированию.

Следующее заседание суда запланировано на 8 июня. Тогда суд должен принять решение о многочисленных запросах, направленных Государственной прокуратурой Нидерландов.

Как сообщалось, 10 марта в Нидерландах начались слушания по делу о сбитом авиалайнере, при этом всех подсудимых боевиков удалось уведомить об этом суде.

Подсудимые - трое россиян и один украинец, которых суд считает причастными к завозу из РФ в Украину "Бука", который сбил авиалайнер, а также к его эвакуации назад в Россию.

Один из русских, подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск Олег Пулатов, представлен на суде командой из двух нидерландских и одного российского защитника.

Трое обвиняемых, не представленных в процессе, - россияне Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и украинец Леонид Харченко - сохраняют право сообщить суду о своем участии - личном или через адвокатов.

По нормам нидерландского законодательства, эти трое подозреваемых считаются отказавшимися от защиты, суд проходит без учета их позиции. Если они передумают, то это означает, что их адвокатам потребуется время для изучения дела, объем которой исчисляется в тысячах страниц.

Процесс, который ведут судьи Гаагского окружного суда, происходит в судебном комплексе Схипхола на окраине Амстердама.

В первые дни слушаний прокуратура Нидерландов представила новых свидетелей.

Темы: MH17 суд


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