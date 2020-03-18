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COVID-19: Зеленскому пообещали оборудование и лекарства для борьбы с вирусом

Среда, 18 марта 2020, 14:34
COVID-19: Зеленскому пообещали оборудование и лекарства для борьбы с вирусом

краина получит от Международного комитета Красного Креста оборудование и медикаменты для противодействия пандемии коронавируса.

Источник: договоренность президента Владимира Зеленского с президентом МККК Петером Маурером по итогам телефонного разговора, сообщает пресс-служба ОПУ

Детали: В частности стороны договорились о предоставлении соответствующего медицинского оборудования и медикаментов на запрос Украины, сформированный по поручению главы государства, говорится в сообщении.

Дословно: "Собеседники договорились о важности обеспечения доступа сотрудников МККК к местам принудительного пребывания удерживаемых лиц на Донбассе, в Крыму и на территории РФ, в том числе - по результатам заседания ТКГ, которое состоялось 11 марта. Президент МККК ... пообещал взять вопрос доступа работников МККК, согласованный в рамках Нормандской встречи, на личный контроль.

Стороны обсудили важность сотрудничества с целью розыска украинцев, пропавших без вести на территории ОРДЛО и в оккупированном Крыму.

Собеседники договорились, что визит президента МККК в Украине, в частности для личного ознакомления с гуманитарной ситуацией в Донбассе, состоится, по возможности, в ближайшее время".

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Напомним, 

  • По состоянию на 20:00 17 марта в Украине официально зарегистрировано 14 случаев заболевания Covid-19, два из них - летальные.
  • Только 17 марта было выявлено 7 новых случаев болезни, один -- у жителя Киевской области. Также среди инфицированных - двое детей в возрасте 1 год 10 месяцев и 6 месяцев. Все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая. В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья исследовала более 640 образцов.
  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

Украинская правда
Темы: коронавирусмедицинаЗеленскийкарантин
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