COVID-19: Зеленскому пообещали оборудование и лекарства для борьбы с вирусом

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Среда, 18 марта 2020, 15:34

Украина получит от Международного комитета Красного Креста оборудование и медикаменты для противодействия пандемии коронавируса.

Источник: договоренность президента Владимира Зеленского с президентом МККК Петером Маурером по итогам телефонного разговора, сообщает пресс-служба ОПУ

Детали: В частности стороны договорились о предоставлении соответствующего медицинского оборудования и медикаментов на запрос Украины, сформированный по поручению главы государства, говорится в сообщении.

Дословно: "Собеседники договорились о важности обеспечения доступа сотрудников МККК к местам принудительного пребывания удерживаемых лиц на Донбассе, в Крыму и на территории РФ, в том числе - по результатам заседания ТКГ, которое состоялось 11 марта. Президент МККК ... пообещал взять вопрос доступа работников МККК, согласованный в рамках Нормандской встречи, на личный контроль.

Стороны обсудили важность сотрудничества с целью розыска украинцев, пропавших без вести на территории ОРДЛО и в оккупированном Крыму.

Собеседники договорились, что визит президента МККК в Украине, в частности для личного ознакомления с гуманитарной ситуацией в Донбассе, состоится, по возможности, в ближайшее время".

Украинская правда
Темы: коронавирус медицина Зеленский карантин


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