В нардепа из "Слуги народа" обнаружили коронавирус

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Понедельник, 23 марта 2020, 19:41

В нардепа от партии "Слуга народа" Руслана Горбенко обнаружили положительный результат на Covid-19.

Источник: собеседники "Украинской правды" в депутатском корпусе

Прямая речь источника: "Да, тест дал положительный результат".

Что было раньше: Источники УП сообщили, что у депутата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева диагностировали коронавирус, у Руслана Горбенко из "Слуги народа" еще проверяли тест.

Знать больше: Сколько человек заболели коронавирусом COVID-19 в Украине и мире

Предыстория:

  • Сергея Шахова госпитализировали с пневмонией. Он заявлял, чтозаразился в Украине.
  • По данным экс-нардепа Сергея Лещенко, этот депутат ездил в Куршавель на 8 марта и летел обратно в самолете, другие пассажиры которого также подхватили коронавирус.
  • Лабораторный тест члена депутатской группы "Доверие" Сергея Вельможного на коронавирус показал отрицательный результат, а у его сына был положительный.



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