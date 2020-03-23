В нардепа от партии "Слуга народа" Руслана Горбенко обнаружили положительный результат на Covid-19.

Источник: собеседники "Украинской правды" в депутатском корпусе

Прямая речь источника: "Да, тест дал положительный результат".

Что было раньше: Источники УП сообщили, что у депутата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева диагностировали коронавирус, у Руслана Горбенко из "Слуги народа" еще проверяли тест.

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