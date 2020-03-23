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У нардепа из "Слуги народа" обнаружили коронавирус

Понедельник, 23 марта 2020, 18:41
У нардепа из Слуги народа обнаружили коронавирус

В нардепа от партии "Слуга народа" Руслана Горбенко обнаружили положительный результат на Covid-19, это третий случай заражения коронавирусом среди народных депутатов.

Источник: собеседники "Украинской правды" в депутатском корпусе

Прямая речь источника: "Да, тест дал положительный результат".

Что было раньше: Источники УП сообщили, что у депутата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева диагностировали коронавирус, у Руслана Горбенко из "Слуги народа" еще проверяли тест.

Сам Горбенко подтвердил, что ждет результаты тестов в больнице.

Знать больше: Сколько человек заболели коронавирусом COVID-19 в Украине и мире

Предыстория:

  • Сергея Шахова госпитализировали с пневмонией. Он заявлял, чтозаразился в Украине.По данным экс-нардепа Сергея Лещенко, этот депутат ездил в Куршавель на 8 марта и летел обратно в самолете, другие пассажиры которого также подхватили коронавирус.
  • У члена фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева обнаружили COVID 19.
  • Лабораторный тест члена депутатской группы "Доверие" Сергея Вельможного на коронавирус показал отрицательный результат, а у его сына был положительный.

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияВерховная Рада
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