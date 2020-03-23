У нардепа из "Слуги народа" обнаружили коронавирус
Понедельник, 23 марта 2020, 18:41
В нардепа от партии "Слуга народа" Руслана Горбенко обнаружили положительный результат на Covid-19, это третий случай заражения коронавирусом среди народных депутатов.
Источник: собеседники "Украинской правды" в депутатском корпусе
Прямая речь источника: "Да, тест дал положительный результат".
Что было раньше: Источники УП сообщили, что у депутата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева диагностировали коронавирус, у Руслана Горбенко из "Слуги народа" еще проверяли тест.
Сам Горбенко подтвердил, что ждет результаты тестов в больнице.
Знать больше: Сколько человек заболели коронавирусом COVID-19 в Украине и мире
Предыстория:
- Сергея Шахова госпитализировали с пневмонией. Он заявлял, чтозаразился в Украине.По данным экс-нардепа Сергея Лещенко, этот депутат ездил в Куршавель на 8 марта и летел обратно в самолете, другие пассажиры которого также подхватили коронавирус.
- У члена фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева обнаружили COVID 19.
- Лабораторный тест члена депутатской группы "Доверие" Сергея Вельможного на коронавирус показал отрицательный результат, а у его сына был положительный.