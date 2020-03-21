Коронавирус на Тернопольщине: больной оказался священником

Первый случай заражения коронавирусом в Тернопольской области диагностировали у 57-летнего священнослужителя.

Источник: сообщение Тернопольской ОГА

Детали: Инфицированный – житель города Залещики. Сейчас врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Мужчине предоставляется симптоматическое лечение.

Также устанавливаются лица, с которыми контактировал больной. Известно, что у него большая семья. Всем будет рекомендована самоизоляция.

В то же время, члены региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации.

"Для жителей Залещицкого района и соседних районов усилят ограничения в передвижении. На выездах из районного центра будут установлены полицейские посты. Правоохранители будут проводить скрининг ", – сообщили в ОГА.

Что было раньше: По состоянию на 23:00 20 марта в Украине зафиксирован 41 случай заражения COVID-19. Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Киеве и Киевской, Черновицкой, Житомирской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

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