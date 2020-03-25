В Украине зарегистрированы 26 производителей тестов на коронавирус и их представителей
В Украине минимум 26 компаний зарегистрированы как официальные представители или непосредственно производители различных видов тестов на новый коронавирус.
Источник: материал УП "Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус"
Детали: Некоторые из этих компаний получили сертификаты еще в феврале. Почти все поставщики перепродают китайскую продукцию.
Среди этих 26: 17 – продают продукцию из Китая, 5 – украинские разработчики. Еще по одной фирме продают тесты из Италии, Южной Кореи и США.
Но это именно те, кто зарегистрирован как производитель или официальный представитель производителя. Круг поставщиков – еще шире.
Украинские компании делают тесты обоих видов: экспресс и полимерной цепной реакции.
Как исследовала УП, экспресс-тесты продаются в сети, одна из украинских компаний-производителей купить тест по 445 гривен. После предоплаты в течение 3 – 4 дней ее должны доставить курьером или почтой. Другие продают тесты упаковками – придется выложить десяток, а то и несколько десятков тысяч гривен.
Государственные больницы также покупали тесты у частных поставщиков. Цены на государственных тендерах несколько колеблются, но порядок везде один: от 199 до 387 гривен за один экспресс-тест. То есть примерно на полсотни-сотню гривен дешевле, чем можно найти в интернете.
Кроме того, недавно Киев приобрел 2 системы ПЦР – каждая обошлась в 2,6 миллиона гривен.
Знать больше: "Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус"
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Предыстория:
- По состоянию на вечер 25 марта число заражений коронавируса в Украине достигла 136 случаев.
- 25 марта Кабинет министров продлил карантин в стране до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине.
- Из-за коронавируса в города стали закрывать все заведения, кроме маркетов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.