В Украине зарегистрированы 26 производителей тестов на коронавирус и их представителей

В Украине минимум 26 компаний зарегистрированы как официальные представители или непосредственно производители различных видов тестов на новый коронавирус.

Источник: материал УП "Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус"

Детали: Некоторые из этих компаний получили сертификаты еще в феврале. Почти все поставщики перепродают китайскую продукцию.

Среди этих 26: 17 – продают продукцию из Китая, 5 – украинские разработчики. Еще по одной фирме продают тесты из Италии, Южной Кореи и США.

Но это именно те, кто зарегистрирован как производитель или официальный представитель производителя. Круг поставщиков – еще шире.

Украинские компании делают тесты обоих видов: экспресс и полимерной цепной реакции.

Как исследовала УП, экспресс-тесты продаются в сети, одна из украинских компаний-производителей купить тест по 445 гривен. После предоплаты в течение 3 – 4 дней ее должны доставить курьером или почтой. Другие продают тесты упаковками – придется выложить десяток, а то и несколько десятков тысяч гривен.

Государственные больницы также покупали тесты у частных поставщиков. Цены на государственных тендерах несколько колеблются, но порядок везде один: от 199 до 387 гривен за один экспресс-тест. То есть примерно на полсотни-сотню гривен дешевле, чем можно найти в интернете.

Кроме того, недавно Киев приобрел 2 системы ПЦР – каждая обошлась в 2,6 миллиона гривен.

Знать больше: "Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус"

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