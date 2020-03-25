В Україні зареєстровані 26 виробників тестів на коронавірус та їхніх представників

В Україні щонайменше 26 компаній зареєстровані як офіційні представники чи безпосередньо виробники різних видів тестів на новий коронавірус

Джерело: матеріал УП "Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус"

Деталі: Деякі з цих компаній отримали сертифікати ще в лютому. Майже всі постачальники перепродають китайську продукцію.

Серед цих 26: 17 – продають продукцію з Китаю, 5 – українські розробники. Ще по одній фірмі продають тести з Італії, Південної Кореї та США.

Але це саме ті, хто зареєстрований як виробник чи офіційний представник виробника. Коло постачальників – ще ширше.

Українські компанії роблять тести обох видів: експрес і полімерної ланцюгової реакції.

Як дослідила УП, експрес-тести продаються у мережі, одна з українських компаній-виробників купити тест за 445 гривень. Після передоплати протягом 3 – 4 днів її мають доставити кур’єром або поштою. Інші продають тести упаковками – прийдеться викласти десяток, а то й кілька десятків тисяч гривень.

Державні лікарні також купували тести у приватних постачальників. Ціни на державних тендерах дещо коливаються, але порядок всюди схожий: від 199 до 387 гривень за один експрес-тест. Тобто приблизно на півсотні-сотню гривень дешевше, ніж можна знайти в інтернеті.

Крім того, нещодавно Київ придбав 2 системи ПЛР – кожна обійшлась у 2,6 мільйона гривень.

Знати більше: "Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус"

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