Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні зареєстровані 26 виробників тестів на коронавірус та їхніх представників

Середа, 25 березня 2020, 20:57

В Україні щонайменше 26 компаній зареєстровані як офіційні представники чи безпосередньо виробники різних видів тестів на новий коронавірус

Джерело: матеріал УП "Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус"

Деталі: Деякі з цих компаній отримали сертифікати ще в лютому. Майже всі постачальники перепродають китайську продукцію. 

Серед цих 26: 17 – продають продукцію з Китаю, 5 – українські розробники. Ще по одній фірмі продають тести з Італії, Південної Кореї та США. 

Але це саме ті, хто зареєстрований як виробник чи офіційний представник виробника. Коло постачальників – ще ширше.

Українські компанії роблять тести обох видів: експрес і полімерної ланцюгової реакції.

Як дослідила УП, експрес-тести продаються у мережі, одна з українських компаній-виробників купити тест за 445 гривень. Після передоплати протягом 3 – 4 днів її мають доставити кур’єром або поштою. Інші продають тести упаковками – прийдеться викласти десяток, а то й кілька десятків тисяч гривень.

Державні лікарні також купували тести у приватних постачальників. Ціни на державних тендерах дещо коливаються, але порядок всюди схожий: від 199 до 387 гривень за один експрес-тест. Тобто приблизно на півсотні-сотню гривень дешевше, ніж можна знайти в інтернеті.

Крім того, нещодавно Київ придбав 2 системи ПЛР – кожна обійшлась у 2,6 мільйона гривень.

Знати більше: "Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус"

Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Передісторія: 

  • Станом на вечір 25 березня кількість заражень коронавірусом в Україні сягнула 136 випадків.
  • 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин у країні до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні.
  • Через коронавірус міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
Останні новини
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
Усі новини...
Реклама: