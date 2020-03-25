В Україні вже 136 заражень коронавірусом

Кількість заражень коронавірусом в Україні сягнула 136 випадків після ранкових данних про 113.

Джерело: в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін в ефірі "Українського радіо"

Пряма мова: "Станом на зараз ми вже маємо інформацію про 136 випадків, лабораторно підтверджених".

Деталі: За його словами, зараз ці дані верифікуються, і кожного дня о 10:00 ЦГЗ буде разом з Кабміном і МОЗ оприлюднювати дані про захворювання на Covid-19, для того щоб їхня інформація не розходилась і вони озвучували одну цифру, яка повністю верифікована.

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