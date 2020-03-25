Правозащитники со всего мира отреагировали на коронавирус в тюрьмах Крыма и ОРДЛО

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Среда, 25 марта 2020, 22:21

Правозащитники призывают международные организации принять безотлагательные меры для остановки катастрофических последствий распространения коронавируса в тюрьмах в оккупированном Крыму и ОРДЛО.

Источник: Центр гражданских свобод

Детали: Это заявление подписали 139 организаций из 41 страны мира.

Правозащитники требуют срочной реакции международных организаций ООН, Совета Европы, Европейского Союза, ОБСЕ и их стран-участниц с тем, чтобы:

  • Обратиться к Российской Федерации с требованием принять безотлагательные меры для выполнения своих международных обязательств по защите жизни и здоровья находящихся там лиц как в России, так и в оккупированном Крыму и на подконтрольном ей Донбассе;
  • Призвать Российскую Федерацию срочно сократить численность тюремного населения, поскольку конфигурация помещений и организация пенитенциарных учреждений и следственных изоляторов не позволяют осуществлять никакие профилактические меры, в частности соблюдение социального расстояния.
  • Международные организации, и, в частности, ОБСЕ, на очередной встрече 25 марта трехсторонней контактной группы в Минске, должны поднять вопрос о немедленном предоставлении Российской Федерацией беспрепятственного доступа в оккупированный Крым и Донбасс для международных межправительственных организаций.

Что было раньше: Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой по поводу обследования и тестирования украинских политзаключенных на коронавирус.

С 19 марта у незаконно удерживаемого крымского татарина Сервера Мустафаева повышена температура тела, кашель, однако надлежащей медицинской помощи в российском СИЗО он до сих пор не получает.

Украинская правда
Темы: право ОБСЕ коронавирус


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