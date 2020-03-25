Правозахисники з усього світу відреагували на коронавірус у тюрмах Криму та ОРДЛО

Правозахисники закликають міжнародні організації вжити невідкладних заходів для зупинення катастрофічних наслідків поширення коронавірусу в тюрмах в окупованому Криму та ОРДЛО.

Джерело: Центр громадських свобод

Деталі: Цю заяву підписали 139 організацій з 41 країни світу.

Правозахисники вимагають термінової реакції міжнародних організацій ООН, Ради Європи, Європейського Союзу, ОБСЄ та їхніх країн-учасниць із тим, щоб:

Звернутися до Російської Федерації з вимогою вжити невідкладних заходи для виконання своїх міжнародних зобов’язань щодо захисту життя та здоров’я утримуваних нею осіб як у Росії, так і в окупованому Криму та на підконтрольному їй Донбасі;

Закликати Російську Федерацію терміново скоротити чисельність тюремного населення, оскільки конфігурація приміщень та організація пенітенціарних установ та слідчих ізоляторів не дозволяють здійснювати жодні профілактичні заходи, зокрема дотримання соціальної відстані.

Міжнародні організації, і, зокрема, ОБСЄ, на черговій зустрічі 25 березня тристоронньої контактної групи в Мінську, мають підняти питання щодо негайного надання Російською Федерацією безперешкодного доступу до окупованого Криму та Донбасу для міжнародних міжурядових організацій.

Що було раніше: Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової щодо обстеження та тестування українських політв'язнів на коронавірус.

З 19 березня у незаконно утримуваного кримського татарина Сервера Мустафаєва підвищена температура тіла, кашель, однак належної медичної допомоги у російському СІЗО він досі не отримує.