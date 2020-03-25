Правозахисники з усього світу відреагували на коронавірус у тюрмах Криму та ОРДЛО

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Середа, 25 березня 2020, 22:21

Правозахисники закликають міжнародні організації вжити невідкладних заходів для зупинення катастрофічних наслідків поширення коронавірусу в тюрмах в окупованому Криму та ОРДЛО.

Джерело: Центр громадських свобод

Деталі: Цю заяву підписали 139 організацій з 41 країни світу.

Правозахисники вимагають термінової реакції міжнародних  організацій ООН, Ради Європи, Європейського Союзу, ОБСЄ та їхніх країн-учасниць із тим, щоб:

  • Звернутися до Російської Федерації з вимогою вжити невідкладних заходи для виконання своїх міжнародних зобов’язань щодо захисту життя та здоров’я утримуваних нею осіб як у Росії, так і в окупованому Криму та на підконтрольному їй Донбасі;
  • Закликати Російську Федерацію терміново скоротити чисельність тюремного населення, оскільки конфігурація приміщень та організація пенітенціарних установ та слідчих ізоляторів не дозволяють здійснювати жодні профілактичні заходи, зокрема дотримання соціальної  відстані. 
  • Міжнародні організації, і, зокрема, ОБСЄ, на черговій зустрічі 25 березня тристоронньої контактної групи в Мінську, мають підняти питання щодо негайного надання Російською Федерацією безперешкодного доступу до окупованого Криму та Донбасу для міжнародних міжурядових організацій.

Що було раніше: Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової щодо обстеження та тестування українських політв'язнів на коронавірус.

З 19 березня у незаконно утримуваного кримського татарина Сервера Мустафаєва підвищена температура тіла, кашель, однак належної медичної допомоги у російському СІЗО він досі не отримує.

Українська правда
Теми: право ОБСЄ коронавірус


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