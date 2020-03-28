"Закрытую границу" можно пересекать пешком и на авто – пограничники

На данный момент границу Украины можно пересечь автомобилями или в пешем порядке, очередей в пунктах пропуска нет.

Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Дословно: "В настоящее время люди могут пересечь границу автомобилями, а также, если прибывают к границе в пешем порядке (обеспечены их перевозки автобусами)".

"На данный очередей нет. Автобусы продолжают курсировать за теми людьми, которые продолжают прибывать (уже не в таком количестве) в пешем порядке".

Детали: Демченко сообщил, что после введения ограничений на государственной границе те рейсы, которые вылетели в 00.00 28 марта, чтобы вернуть украинцев, будут приняты в дальнейшем для оформления в Украине.

Также в воскресенье утром ожидается возвращение поезда с гражданами Украины из России.

По словам представителя ГПСУ, за минувшие сутки границу пересекли почти в 4 раза больше украинцев без транспортных средств, чем за предыдущие сутки. Поэтому фиксировались скопления украинцев в пунктах пропуска с сопредельными странами.

В 17 часов Украина пошла на беспрецедентный шаг, согласовав его с польской стороной, и рядом с пунктом пропуска Корчева (с украинской стороны - Краковец) открыла пеший переход. До 00.00 часа ночи 28 марта таким образом было оформлено почти 2400 человек.

Что предшествовало: После заявления президента Владимира Зеленского о закрытии границ до конца пятницы за прошедшие сутки вырос пассажиропоток через государственную границу, особенно граждан без транспортных средств.

Тысячи украинских граждан собрались возле пункта пропуска Корчова-Краковец, пытаясь покинуть территорию Польши.

Чтобы ускорить оформление украинцев, которые спешно возвращаются из Польши после известия о закрытии границы, пограничники приняли беспрецедентное решение - открыть пешее направление движения рядом с пунктом пропуска "Краковец".

По данным Госпогранслужбы, в Украину в пятницу прибыло 37,3 тысячи граждан, что почти вдвое больше, чем в предыдущий день.

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