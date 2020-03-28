"Закрытую границу" можно пересекать пешком и на авто – пограничники
На данный момент границу Украины можно пересечь автомобилями или в пешем порядке, очередей в пунктах пропуска нет.
Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП
Дословно: "В настоящее время люди могут пересечь границу автомобилями, а также, если прибывают к границе в пешем порядке (обеспечены их перевозки автобусами)".
"На данный очередей нет. Автобусы продолжают курсировать за теми людьми, которые продолжают прибывать (уже не в таком количестве) в пешем порядке".
Детали: Демченко сообщил, что после введения ограничений на государственной границе те рейсы, которые вылетели в 00.00 28 марта, чтобы вернуть украинцев, будут приняты в дальнейшем для оформления в Украине.
Также в воскресенье утром ожидается возвращение поезда с гражданами Украины из России.
По словам представителя ГПСУ, за минувшие сутки границу пересекли почти в 4 раза больше украинцев без транспортных средств, чем за предыдущие сутки. Поэтому фиксировались скопления украинцев в пунктах пропуска с сопредельными странами.
В 17 часов Украина пошла на беспрецедентный шаг, согласовав его с польской стороной, и рядом с пунктом пропуска Корчева (с украинской стороны - Краковец) открыла пеший переход. До 00.00 часа ночи 28 марта таким образом было оформлено почти 2400 человек.
Что предшествовало: После заявления президента Владимира Зеленского о закрытии границ до конца пятницы за прошедшие сутки вырос пассажиропоток через государственную границу, особенно граждан без транспортных средств.
Тысячи украинских граждан собрались возле пункта пропуска Корчова-Краковец, пытаясь покинуть территорию Польши.
Чтобы ускорить оформление украинцев, которые спешно возвращаются из Польши после известия о закрытии границы, пограничники приняли беспрецедентное решение - открыть пешее направление движения рядом с пунктом пропуска "Краковец".
По данным Госпогранслужбы, в Украину в пятницу прибыло 37,3 тысячи граждан, что почти вдвое больше, чем в предыдущий день.
Предыстория:
- 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что до конца дня 27 марта государственная граница будет закрыта, о гражданах Украины, которые останутся за ее пределами, будут заботиться дипломаты.
- В МИД Украины позже уточнили, что после 27 марта возможность попасть в Украину на частном авто сохранится в пунктах пропуска, которые предоставляют такую возможность.