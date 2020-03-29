Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых мужчина, похожий на брата главы ОПУ Андрея Ермака - Дениса - проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.

Источник: публикация Лероса в Facebook

Пряма речь Лероса: "Видеодоказательства, как Ермак через своего брата "барыжит" государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку, ну и конечно заработок на государстве".

Детали: На видеозаписях указаны время и дата съемки - 20 августа, 16 и 23 сентября, 3 октября 2019 года.

В беседах мужчин фигурируют некоторые суммы и должности, в частности, на Киевской таможне, Мининфраструктуры, УЗ и др.

На одном из видео мужчина, похожий на Дениса Ермака, проводит собеседование с человеком, который говорит, что претендует на должность заместителя министра инфраструктуры и хочет курировать "Укрзализныцю".

На другом видео неизвестный рассказывает якобы брату главы ОПУ, что есть "красивая девочка", которая "хочет возглавить или ТРК "Украина" или Национальный комплекс "Экспоцентр Украины", это все ДУСя", на что тот отвечает, что ее "перекинут на людей".

"Девочка хорошая... Получить деньги - вопрос принципа, а то, что мы ей поможем, это по-любому. Денису (вероятно, Денису Ермаку - ред.) об этом говорить не надо, он берет 4, из пяти. По 500 долларов раскинем ... Это твои друзья. Друзья. Давай хотя бы по штуке... -А ему какая разница? Мы же по-честному все делаем... - Он может заартачиться, мол "вы приводите людей, а мне с ними разбираться" ... Иди в туалет, сумку (с деньгами - ред.) возьми с собой, там где-то закроемся, это будет правильно".