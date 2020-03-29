Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых мужчина, похожий на брата главы ОПУ Андрея Ермака - Дениса - проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.

Источник: публикация Лероса в Facebook

Пряма речь Лероса: "Видеодоказательства, как Ермак через своего брата "барыжит" государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку, ну и конечно заработок на государстве".

Детали: На видеозаписях указаны время и дата съемки - 20 августа, 16 и 23 сентября, 3 октября 2019 года.

В беседах мужчин фигурируют некоторые суммы и должности, в частности, на Киевской таможне, Мининфраструктуры, УЗ и др.

На одном из видео мужчина, похожий на Дениса Ермака, проводит собеседование с человеком, который говорит, что претендует на должность заместителя министра инфраструктуры и хочет курировать "Укрзализныцю".

На другом видео неизвестный рассказывает якобы брату главы ОПУ, что есть "красивая девочка", которая "хочет возглавить или ТРК "Украина" (вероятно, речь шла о Национальном дворце искусств "Украина") или Национальный комплекс "Экспоцентр Украины", это все ДУСя", на что тот отвечает, что ее "перекинут на людей".

"Если девочка красивая и "в теме", это все достаточно легко, только мы этим заниматься не будем, а перекинем ее на людей. ... - Я перекину ее резюме? - Да, да", - обсуждает мужчина, похожий на Дениса Ермака возможность трудоустройства.

"Девочка хорошая... Получить деньги - вопрос принципа, а то, что мы ей поможем, это по-любому. Денису (вероятно, Денису Ермаку - ред.) об этом говорить не надо, он берет 4, из пяти. По 500 долларов раскинем ... Это твои друзья. Друзья. Давай хотя бы по штуке... -А ему какая разница? Мы же по-честному все делаем... - Он может заартачиться, мол "вы приводите людей, а мне с ними разбираться" ... Иди в туалет, сумку (с деньгами - ред.) возьми с собой, там где-то закроемся, это будет правильно".

Еще на одном видео обсуждается должность на Киевской таможне, где мужчина, похожий на брата главы ОПУ, проводит собеседование с другим мужчиной, спрашивая его, где он работал. При этом он отмечает, что ему передавали определенную информацию о кандидате, однако он хочет, чтобы тот сам рассказал, чем занимался.

На другой записи называется сумма в 45 млн, однако о чем идет речь - непонятно, поскольку разговор записан частично. Только урывками один из участников беседы упоминает "Всемирный банк", а другой говорит, что "уже знает, какие авиакомпании будут летать".

Обсуждая другого кандидата на неназванную должность, мужчина, похожий на брата Ермака, рассказывает, что "все свои представления" он "перестраховывает", поэтому подаваться на официальный конкурс на должность также нужно.

Предыстория:

Известно, что Лерос - один из нардепов "СН", выступивших против инициативы главы офиса президента Андрея Ермака по созданию консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО.

Лерос занимал должность внештатного советника президента Владимира Зеленского. Он был уволен в марте 2020 года.