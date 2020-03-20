Зеленський звільнив Лероса, який виступив проти Єрмака

Президент Володимир Зеленський звільнив нардепа "Слуги народу" Гео Лероса з посади свого позаштатного радника.

Джерело: указ президента №100

Дослівно: "Увільнити Лероса Гео Багратовича від виконання обов’язків радника президента України (поза штатом)".

Деталі: Відомо, що Лерос один із нардепів "СН", який виступив проти ініціативи глави офісу президента Андрія Єрмака щодо створення консультативної ради в ТКГ за участі представників ОРДЛО.

Сам Лерос уже відреагував на звільнення у FB. Він написав: "Бачу, що Єрмак уже прочитав моє інтерв'ю".

Крім того нардеп, один із тих, хто підписався під зверненням до секретаря РНБО Олексія Данілова із закликом звільнити Сергія Сивохо з посади радника.

Сивохо намагався презентувати у столиці проєкт "платформи примирення".

За інформацією УП, у "Слузі народу" може утворитися нова проєвропейська ліберальна група, яка буде виступати за Евросоюз та проти здачі України. До членів групи записують і Лероса.

Неформальне лідерство у цій групі поки належить Микиті Потураєву і Олександру Ткаченку.

Наразі депутатська група працює над формалізацією свого об'єднання.

Згодом у ЗМІ опублікували декларацію нардепів, які готуються виокремитися та створити демократичну платформу у складі фракції "СН".

Детальніше читайте у статті УП: Фракція напіврозпаду. Хто і чому у "Слузі народу" влаштував "мінський демарш" Єрмаку

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