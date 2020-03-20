Зеленський звільнив Лероса, який виступив проти Єрмака

Президент Володимир Зеленський звільнив нардепа "Слуги народу" Гео Лероса з посади свого позаштатного радника.

Джерело: указ президента №100

Дослівно: "Увільнити Лероса Гео Багратовича від виконання обов’язків радника президента України (поза штатом)".

Деталі: Відомо, що Лерос один із нардепів "СН", який виступив проти ініціативи глави офісу президента Андрія Єрмака щодо створення консультативної ради в ТКГ за участі представників ОРДЛО.

Сам Лерос уже відреагував на звільнення у FB. Він написав: "Бачу, що Єрмак уже прочитав моє інтерв'ю". Йдеться про інтерв'ю "Цензор.нет", де Лерос заявив, що категорично виступає проти ідеї створення спільної з ОРДЛО ради. За його словами, коли він вперше почув про цю ініціативу, то подумав, що це фейк.

Крім того нардеп, один із тих, хто підписався під зверненням до секретаря РНБО Олексія Данілова із закликом звільнити Сергія Сивохо з посади радника.

Сивохо намагався презентувати у столиці проєкт "платформи примирення".

За інформацією УП, у "Слузі народу" може утворитися нова проєвропейська ліберальна група, яка буде виступати за Евросоюз та проти здачі України. До членів групи записують і Лероса.

Неформальне лідерство у цій групі поки належить Микиті Потураєву і Олександру Ткаченку. Наразі депутатська група працює над формалізацією свого об'єднання.

У ЗМІ навіть публікували декларацію нардепів, які готуються виокремитися та створити демократичну платформу у складі фракції "СН".

Детальніше читайте у статті УП: Фракція напіврозпаду. Хто і чому у "Слузі народу" влаштував "мінський демарш" Єрмаку

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