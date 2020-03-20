Зеленський звільнив Лероса, який виступив проти Єрмака
Президент Володимир Зеленський звільнив нардепа "Слуги народу" Гео Лероса з посади свого позаштатного радника.
Джерело: указ президента №100
Дослівно: "Увільнити Лероса Гео Багратовича від виконання обов’язків радника президента України (поза штатом)".
Деталі: Відомо, що Лерос один із нардепів "СН", який виступив проти ініціативи глави офісу президента Андрія Єрмака щодо створення консультативної ради в ТКГ за участі представників ОРДЛО.
Сам Лерос уже відреагував на звільнення у FB. Він написав: "Бачу, що Єрмак уже прочитав моє інтерв'ю".
Крім того нардеп, один із тих, хто підписався під зверненням до секретаря РНБО Олексія Данілова із закликом звільнити Сергія Сивохо з посади радника.
Сивохо намагався презентувати у столиці проєкт "платформи примирення".
За інформацією УП, у "Слузі народу" може утворитися нова проєвропейська ліберальна група, яка буде виступати за Евросоюз та проти здачі України. До членів групи записують і Лероса.
Неформальне лідерство у цій групі поки належить Микиті Потураєву і Олександру Ткаченку.
Наразі депутатська група працює над формалізацією свого об'єднання.
Згодом у ЗМІ опублікували декларацію нардепів, які готуються виокремитися та створити демократичну платформу у складі фракції "СН".
Детальніше читайте у статті УП: Фракція напіврозпаду. Хто і чому у "Слузі народу" влаштував "мінський демарш" Єрмаку
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Передісторія:
- 13 березня глава ОП Андрій Єрмак заявив, що на останній зустрічі у Мінську сторони домовилися створити спільну платформу з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей, які не контролюються урядом України.
- Частина нардепів фракції "Слуга народу" виступила проти створення консультативної ради в ТКГ за участі представників ОРДЛО.
- 14 березня було відомо, що заяву підписали понад 60 нардепів СН, однак згодом деякі парламентарі (7 депутатів – УП) відкликали заяву. Лероса серед них не було. Заява досі висить на його сторінці у Facebook.
- Інша частина фракції 14 березня виступила із заявою на підтримку створення консультативної ради в ТКГ разом із представниками ОРДЛО.
- При цьому глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що багато членів фракції, які виступали проти створення консультативної ради в ТКГ, змінили свою думку після зустрічі з Єрмаком.