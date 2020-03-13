Окремі "слуги народу" проти створення ради з ОРДЛО. Позиція фракції невідома

Деякі нардепи фракції "Слуга народу" виступили проти створення консультативної ради в Тристоронній контактній групі за участі представників ОРДЛО. Офіційна позиція фракції поки не відома.

Джерело: Facebook-сторінки нардепів "Слуги народу" Анастасії Красносільської, Гео Лероса, Єгора Чернєва

Дослівно заява: "Звертаємось до президента Володимира Зеленського щодо необхідності, в умовах суперечливої громадської реакції на останні Мінські ініціативи, надання доручення представникам України в ТКГ та усім переговірникам України повернутися в рамки законодавства та не допустити реалізації оприлюднених рішень щодо створення консультативної групи у спосіб і формах, які не знаходять підтримку народу України, протирічать діючому законодавству держави та національним інтересам.

Закликаємо президента зобов’язати делегацію України на переговорах з Російською Федерацією проводити на регулярній основі консультації та інформувати Верховну Раду щодо підходів та стану переговорів".

Деталі: Нардепи нагадують, що за законом "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" Росія здійснює тимчасову окупацію територій у цих областях.

Відповідно до законодавства на тимчасово окупованій території України діють окупаційні органи влади РФ.

Таким чином, "українське законодавство унеможливлює визнання в будь-якій формі будь-яких органів влади так званих "ЛНР", "ДНР", ОРДЛО і т.д".

На думку окремих "слуг народу", усі переговори щодо Донбасу повинні вестись винятково з Росією та її представниками, а "легітимність представників так званих ОРДЛО може бути визнана лише якщо вони призначені законними представниками України".

Нардепи натякають, що хоч консультативна рада є лише дорадчим органом без права прийняття рішень, але сам факт її створення може поставити під сумнів закріплену в законодавстві позицію, що на сході України - збройна агресія з боку РФ.

Зазначається, що такий підхід може поставити під сумнів продовження санкцій наших західних партнерів і жодним чином не вирішує безпекову складову конфлікту на Донбасі.

Відзначимо, що поки не відомо, хто саме підписався під відповідною заявою "слуг народу".

"Українська правда" намагалася зв'язатися із керівництвом партії та фракції, щоб дізнатися офіційну позицію "Слуги народу", однак там не відповіли.

Що було раніше: 13 березня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що на останній зустрічі у Мінську сторони домовилися створити спільну платформу з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей, які не контролюються урядом України.

При цьому Єрмак наголосив, що це не кроки, які створюють правове поле для визнання представників ОРДЛО.

Рішення про створення відповідної ради ще не прийнято, але це питання вирішиться під час наступної зустрічі ТКГ у Мінську.

Єрмак не зміг відповісти, хто саме буде представляти ОРДЛО у відповідній "консультативній раді".

13 березня стало відомо, що у Мінську підписано домовленості про створення консультативної ради, в якій ОРДЛО будуть представлені як суб'єкт, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася на рівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Чому це важливо: Росія 6 рік здійснює гібридну військову агресію проти України, анексувавши Кримський півострів та підтримуючи незаконні збройні формування на Донбасі військовою технікою та силами регулярних військ. При цьому РФ не визнає своєї участі в агресії та називає війну на Донбасі "внутрішнім конфліктом України". Кремль постійно схиляє офіційний Київ до безпосередніх переговорів із бойовиками.

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