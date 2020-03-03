Корниенко об обновлении правительства: Быть только "новым лицом" мало

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что к обновленному Кабмина должны присоединиться не просто "новые лица", а люди с управленческим опытом.

Источник: Корниенко в эфире "Свобода слова"

Прямая речь: "О новых лицах. Мы не отказываемся от этой философии. Однако оказалось, что просто быть новым недостаточно. Надо быть новым и опытным в чем-то.

Мы ожидаем людей, которые являются новыми по духу. Возможно с опытом управленческим в сфере государственной власти или в сфере бизнеса. У нас есть определенная система, внутренняя, лифтов социальных, она уже работает".

Детали: В то же время глава партии назвал удачным примером назначении Дениса Шмыгаля на председателя Ивано-Франковской ОГА, а позже на вице-премьера по развитию громад. Это, по его мнению, доказывает то, что новые люди могут демонстрировать эффективные результаты работы.

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