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Корниенко об обновлении правительства: Быть только "новым лицом" мало

Вторник, 3 марта 2020, 00:04
Корниенко об обновлении правительства: Быть только новым лицом мало

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что к обновленному Кабмина должны присоединиться не просто "новые лица", а люди с управленческим опытом.

Источник: Корниенко в эфире "Свобода слова"

Прямая речь: "О новых лицах. Мы не отказываемся от этой философии. Однако оказалось, что просто быть новым недостаточно. Надо быть новым и опытным в чем-то.

Мы ожидаем людей, которые являются новыми по духу. Возможно с опытом управленческим в сфере государственной власти или в сфере бизнеса. У нас есть определенная система, внутренняя, лифтов социальных, она уже работает".

Детали: В то же время глава партии назвал удачным примером назначении Дениса Шмыгаля на председателя Ивано-Франковской ОГА, а позже на вице-премьера по развитию громад. Это, по его мнению, доказывает то, что новые люди могут демонстрировать эффективные результаты работы.

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Предыстория:

  • 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".
  • Парламент может заменить главу правительства и назначить 4 новых министров.
  • По информации СМИ, в Кабмине могут создать должность силового вице-премьера "под Авакова".

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Слуга народаКабинет министровВерховная Радакадры
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