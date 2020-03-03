Корниенко об обновлении правительства: Быть только "новым лицом" мало
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что к обновленному Кабмина должны присоединиться не просто "новые лица", а люди с управленческим опытом.
Источник: Корниенко в эфире "Свобода слова"
Прямая речь: "О новых лицах. Мы не отказываемся от этой философии. Однако оказалось, что просто быть новым недостаточно. Надо быть новым и опытным в чем-то.
Мы ожидаем людей, которые являются новыми по духу. Возможно с опытом управленческим в сфере государственной власти или в сфере бизнеса. У нас есть определенная система, внутренняя, лифтов социальных, она уже работает".
Детали: В то же время глава партии назвал удачным примером назначении Дениса Шмыгаля на председателя Ивано-Франковской ОГА, а позже на вице-премьера по развитию громад. Это, по его мнению, доказывает то, что новые люди могут демонстрировать эффективные результаты работы.
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Предыстория:
- 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".
- Парламент может заменить главу правительства и назначить 4 новых министров.
- По информации СМИ, в Кабмине могут создать должность силового вице-премьера "под Авакова".