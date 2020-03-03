Корниенко об обновлении правительства: Быть только "новым лицом" мало

114 просмотров
Вторник, 3 марта 2020, 01:04

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что к обновленному Кабмина должны присоединиться не просто "новые лица", а люди с управленческим опытом.

Источник: Корниенко в эфире "Свобода слова"

Прямая речь: "О новых лицах. Мы не отказываемся от этой философии. Однако оказалось, что просто быть новым недостаточно. Надо быть новым и опытным в чем-то.

Мы ожидаем людей, которые являются новыми по духу. Возможно с опытом управленческим в сфере государственной власти или в сфере бизнеса. У нас есть определенная система, внутренняя, лифтов социальных, она уже работает".

Детали: В то же время глава партии назвал удачным примером назначении Дениса Шмыгаля на председателя Ивано-Франковской ОГА, а позже на вице-премьера по развитию громад. Это, по его мнению, доказывает то, что новые люди могут демонстрировать эффективные результаты работы.

Читайте также: "Гончарук все? Что происходит между Зеленским и Кабмином"

"Новое лицо" на все времена. Действительно ли Зеленский хочет заменить Гончарука на Тигипко

Предыстория:

  • 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".
  • Парламент может заменить главу правительства и назначить 4 новых министров.
  • По информации СМИ, в Кабмине могут создать должность силового вице-премьера "под Авакова".

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Слуга народа Кабинет министров Верховная Рада кадры


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский на пороге кризиса власти 3 марта 2020, 00:40
Корниенко: Нужно системно пересмотреть работу Кабмина, потому что люди не почувствовали результата 2 марта 2020, 12:14
Глава "Слуги народа": Этой весной точно нужно сажать 2 марта 2020, 11:43
Все новости
Главные новости
Зеленскому предлагают трех кандидатов на пост министра обороны – источник
Названа причина авиакатастрофы, в которой погиб экс-министр Кутовой
Перед созывом Рады Арахамия считал, что Гончарук останется
Смерть экс-главы правления "Интера": следственный эксперимент в доме Кожары сорван
Все новости
Фото

Когда ваш парикмахер оказался не лучшим в своем деле

Фото

11 уличных фотографий, на которых что-то пошло не так

Опыт

Пробежаться, дыша полной грудью: трое необычных украинском и их обычные мечты

Поиск по сайту
Архив
Весь архів