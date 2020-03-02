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Аваков может получить должность вице-премьера – СМИ

Понедельник, 2 марта 2020, 20:23
Аваков может получить должность вице-премьера – СМИ

В Кабмине могут создать должность силового вице-премьера "под Авакова".

Источник: ZN.UA со ссылкой на источники

Дословно: "В правительстве может появиться новая должность - силового вице-премьера. Ее может занять Арсен Аваков, сохранив при этом пост главы МВД".

Что было раньше: Еще в августе 2019 года, когда формировался новое правительство, Украинская правда сообщала, что Арсена Авакова могут не просто оставить в должности министра внутренних дел, а дать должность вице-премьера по силовым вопросам.

Авакова назначили министром внутренних дел 27 февраля 2014 года и переназначили на должность 29 августа 2019 года. Он один из двух министров предыдущего правительства, который остался в Кабмине при новой власти.

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Предыстория:

  • 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".
  • Парламент может заменить главу правительства и назначить 4 новых министров.
  • В конце зимы появились слухи, что президент Владимир Зеленский рассматривал кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипкона пост премьер-министра.
  • Позже глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заверил, что Тигипко не будут назначать главой Кабмина.
  • Еще одним вероятным преемником Гончарука назывют вице-премьера Дениса Шмыгаля. Большинство видит его исполняющим обязанности премьера. Если Гончарук уйдет в отставку – вместе с ним уйдет в отставку и все правительство.

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Темы: Кабинет министровАваков
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