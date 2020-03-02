Аваков может получить должность вице-премьера – СМИ

В Кабмине могут создать должность силового вице-премьера "под Авакова".

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Дословно: "В правительстве может появиться новая должность - силового вице-премьера. Ее может занять Арсен Аваков, сохранив при этом пост главы МВД".

Что было раньше: Еще в августе 2019 года, когда формировался новое правительство, Украинская правда сообщала, что Арсена Авакова могут не просто оставить в должности министра внутренних дел, а дать должность вице-премьера по силовым вопросам.

Авакова назначили министром внутренних дел 27 февраля 2014 года и переназначили на должность 29 августа 2019 года. Он один из двух министров предыдущего правительства, который остался в Кабмине при новой власти.

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