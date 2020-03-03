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МВД взялось на заявление Дубинского о шпионаже за чиновниками США

Вторник, 3 марта 2020, 12:01
МВД взялось на заявление Дубинского о шпионаже за чиновниками США

Нацполиция начала расследование после заявления нардепа "Слуги народа" и экс-медийника олигарха Игоря Коломойского Александра Дубинского о слежения за чиновниками США в Украине.

Источник: пресс-служба МВД, видео брифинга Дубинского от 23 января 2020 года

Дословно МВД: "Народный депутат Украины А.Дубинский и адвокат Т.Костина передали министру внутренних дел Арсену Авакову материалы по фактам возможной слежки в Украине за должностными лицами США.

Главным следственным управлением Национальной полиции осуществляется досудебное расследование в отдельном уголовном производстве, начатом по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.163 УК Украины. Все предоставленные материалы приобщены к материалам этого уголовного производства".

Детали: Аваков заявил, что МВД будет действовать совместно с соответствующими правоохранительными органам США.

Ход расследования находится на особом контроле руководства МВД.

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в комментарии "УП" сказал, что не знает о слежении за какими должностными лицами идет речь.

Что было раньше: В январе 2020 года Дубинский на брифинге заявил, что "ряд СМИ, которые финансируются из бюджета США, Госдепа США и фонда Сороса используются для слежения за гражданами Украины и США".

Предыстория:

  • В январе комитет по разведке Палаты представителей Сената США опубликовал заметки и другие документы о том, что во время каденции посла США Мари Йованович в Украине за ней якобы незаконно следили, а также, что возможно, частные лица вмешивались в работу ее электронных гаджетов по заказу граждан США.
  • По данному факту Нацполиция открыла соответствующие уголовные производства.
  • Американские СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп отозвал Йованович на фоне жалоб его сторонников, в том числе личного адвоката Руди Джулиани, на то, что она препятствует попыткам убедить Киев провести расследование в отношении возможного будущего конкурента Трампа на выборах демократа Джозефа Байдена.

Украинская правда
Темы: МВДСШААваковДубинскийшпионаж
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