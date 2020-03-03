МВД взялось на заявление Дубинского о шпионаже за чиновниками США
Нацполиция начала расследование после заявления нардепа "Слуги народа" и экс-медийника олигарха Игоря Коломойского Александра Дубинского о слежения за чиновниками США в Украине.
Источник: пресс-служба МВД, видео брифинга Дубинского от 23 января 2020 года
Дословно МВД: "Народный депутат Украины А.Дубинский и адвокат Т.Костина передали министру внутренних дел Арсену Авакову материалы по фактам возможной слежки в Украине за должностными лицами США.
Главным следственным управлением Национальной полиции осуществляется досудебное расследование в отдельном уголовном производстве, начатом по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.163 УК Украины. Все предоставленные материалы приобщены к материалам этого уголовного производства".
Детали: Аваков заявил, что МВД будет действовать совместно с соответствующими правоохранительными органам США.
Ход расследования находится на особом контроле руководства МВД.
Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в комментарии "УП" сказал, что не знает, о слежения за какими должностными лицами идет речь.
Что было раньше: В январе 2020 года Дубинский на брифинге заявил, что "ряд СМИ, которые финансируются из бюджета США, Госдепа США и фонда Сороса используются для слежения за гражданами Украины и США".
Предыстория:
- В январе комитет по разведке Палаты представителей Сената США опубликовал заметки и другие документы о том, что во время каденции посла США Мари Йованович в Украине за ней якобы незаконно следили, а также, что возможно, частные лица вмешивались в работу ее электронных гаджетов по заказу граждан США.
- По данному факту Нацполиция открыла соответствующие уголовные производства.
- Американские СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп отозвал Йованович на фоне жалоб его сторонников, в том числе личного адвоката Руди Джулиани, на то, что она препятствует попыткам убедить Киев провести расследование в отношении возможного будущего конкурента Трампа на выборах демократа Джозефа Байдена.