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Анализы украинца с коронавирусом отправят для подтверждения в Лондон

Вторник, 3 марта 2020, 12:52
Анализы украинца с коронавирусом отправят для подтверждения в Лондон

Отобранные материалы украинца, у которого обнаружили коронавирус, отправят в лабораторию в Лондон для окончательной верификации и статистики Всемирной организации здравоохранения.

Источник: Центр общественного здоровья Украины, комментарий ЦОЗУ "Украинской правде"

Дословно: "Мужчина госпитализирован, изолированный и находится под контролем. По итогам утреннего осмотра - температуры нет, жалобы на сухой кашель. Рентгенологические признаки пневмонии нет. Образец отправлено для окончательного подтверждения в Лондон".

Детали: В ЦОЗУ уточнили, что образцы отправляют для общей статистики ВОЗ.

Соответствующую процедуру осуществляют все страны, где фиксируют заболевание.

Что было раньше: 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля. В Министерстве здравоохранения рассказали, как не заболеть и о том, что маска не спасет.

Симптомы коронавируса COVID-2019 в украинца, который путешествовал по Италии, появились через неделю после начала путешествия, мужчина действовал правильно - минимизировал контакты и сразу 28 февраля обратился за помощью к специалистам.

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Напомним: 

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019начали болеть с декабря 2019 года в Китае. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе. 
  • По состоянию на утро 3 марта от коронавируса умерли 3118 человек, зафиксировано более 91 000 случаев заболевания, более 48 000 человек выздоровели.

Украинская правда
Темы: Covid-2019коронавирусУкраина
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