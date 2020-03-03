Разумков говорит, что Гончарук написал заявление об отставке – источники

В Верховную Раду поступило заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.

Источник: собеседники УП во фракции "Слуга народа"

Детали: На заседании фракции СН, которое происходит сейчас, спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что "в своем заявлении премьер-министр просит принять его отставку".

Что предшествовало: По данным УП, президент Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" назначить премьером вице-премьера-министра развития общин и территорий Украины Дениса Шмыгаля.

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