Разумков говорит, что Гончарук написал заявление об отставке – источники

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Вторник, 3 марта 2020, 19:58

В Верховную Раду поступило заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.

Источник: собеседники УП во фракции "Слуга народа"

Детали: На заседании фракции СН, которое происходит сейчас, спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что "в своем заявлении премьер-министр просит принять его отставку".

Что предшествовало: По данным УП, президент Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" назначить премьером народного депутата от СН Дениса Шмыгаля.

Украинская правда
Темы: Гончарук


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