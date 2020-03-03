ВОЗ: Смертность от коронавируса составляет 3,4%

Около 3,4% людей из всех подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом, умерли, такой уровень смертности примерно на 2,5% выше, чем от сезонного гриппа, который составляет менее 1%.

Источник: BBC со ссылкой на заявление главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса

Детали: Эта цифра основана на количестве смертельных случаев, зарегистрированных во всем мире, относительно общего количества подтвержденных случаев заражения. При этом предполагается, что еще есть тысячи случаев заболевания коронавирусом, которые еще не зарегистрированы.

Уровень смертности также может варьироваться в зависимости от страны.

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Напомним:

3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.

В Министерстве здравоохранения рассказали, как не заболеть и о том, что маска не спасет.

Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года в Китае. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.

По состоянию на утро 3 марта от коронавируса умерли 3118 человек, зафиксировано более 91 000 случаев заболевания, более 48 000 человек выздоровели.