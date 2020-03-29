Главы Минфина и Минздрава подали в отставку, идет встреча с кандидатами – Геращенко

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко утверждает, что министр финансов Игорь Уманский и здравоохранения Илья Емец подали в отставку.

Источник: Геращенко в Facebook

Детали: По словам нардепа, в воскресенье на совещании руководства Верховной Рады проходит встреча с кандидатами на должности министров энергетики, здравоохранения и финансов.

Прямая речь: "Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку – в разгар коронавируса.

На совещании руководства ВР происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко.

Все они когда-то работали в команде Порошенко на разных должностях. То есть скамейка запасных у Зеленского настолько мала, что там даже нет уже на кого менять провальных министров".

Детали: Геращенко добавила, что спросила у Богуславец о ее отношении к торговле энергоносителями с РФ, которую ввела нынешняя власть.

Прямая речь: "Госпожа Ольга сказала, что это было ошибочное решение, которое дорого обошлось украинской экономике. Как минимум 2 млн тонн отечественного угля остались неиспользованными из-за этой лоббистской поправки Геруса и слуг, в то время как нужно создавать такие условия рынка, когда будут задействованы наши предприятия".

Что предшествовало: Ранее собеседники УП в "Слуге народа" заявляли, что министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского скоро могут уволить.

На замену Емцу уже рассматривают кандидатуру главы Одесской облгосадминистрации времен Порошенко Максима Степанова.

По данным УП, Ольга Буславец может стать министром энергетики. Она имеет хорошие отношения с действующим премьером Денисом Шмыгалем, который до назначения в Кабмин с 2017 года работал на руководящих должностях в "ДТЭК Западэнерго" и Бурштынской ТЭС.

Как писала УП, кандидатом на должность министра финансов является бывший замглавы Администрации президента, бывший замминистра финансов Сергей Марченко.