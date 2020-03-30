Рада уволила министров Уманского и Емца

Верховная Рада уволила Игоря Уманского с должности министра финансов и Илью Емца с должности министра охраны здоровые

Источник: голосование в Верховной Раде, трансляция заседания

Детали: Увольнение Уманского поддержали 249 народных депутатов, увольнение Емца – 271 нардеп.

При этом депутаты провалили оба голосования за назначение новым министров – и за кандидатуру Сергея Марченко на министра финансов, и за Максима Степанова на пост главы Минздрава.

А вопрос назначения министром энергетики Ольги Буславец сняли с рассмотрения по просьбе президента: Владимир Зеленский прислал в Верховную Раду соответствующее письмо, сообщил спикер Дмитрий Разумков.

Таким образом, упомянутые три министерства остались без руководителей.